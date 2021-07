Na okruhu Silverstone zažili dramatické chvíle, Verstappen po kolízii s Hamiltonom skončil v bariérach

Veľká cena Veľkej Británie na okruhu v Silverstone, desiate podujatie majstrovského seriálu formuly 1, bola prerušená už po necelom druhom odjazdenom kole.

Dôvodom bola havária lídra priebežného poradia šampionátu Holanďana Maxa Verstappena po kolízii s úradujúcim svetovým šampiónom Britom Lewisom Hamiltonom

V yšiel po vlastných

Zatiaľ čo Hamilton sa na svojom Mercedese udržal na trati, Verstappena s jeho Red Bullom po kolízii vo vysokej rýchlosti odhodilo do bariér.

Z monopostu síce vyšiel po vlastných, ale citeľne otrasený a za pomoci zdravotníkov zamieril do sanitky na kompletné vyšetrenie do nemocnice. Podľa prvých informácií ho zasiahlo preťaženie až 51G, čiže na jeho telo pôsobila sila vyše 3600 kg.

Agresívny štart

Prerušenie pretekov

18.7.2021 (Webnoviny.sk) -Pred zaplnenými tribúnami v Silverstone Hamilton vyštartoval z druhej pozície po šprintérskej kvalifikácii agresívnejšie ako zvyčajne a od úvodných metrov útočil na Verstappena, ktorý si v sobotu zabezpečil "pole position".Pri treťom pokuse o predbehnutie sa pravé zadné koleso Verstappena dostalo do kontaktu s ľavou prednou časťou monopostu Hamiltona, ktorý akoby mu nenechal dostatok priestoru. Holanďan dostal šmyk, otočilo ho a cúvaním sa vrútil do bariér.Po nehode sa na trati objavil "safety car" a neskôr aj červené vlajočky, znamenajúce prerušenie pretekov. To zrejme zachránilo Hamiltona, ktorý avizoval poškodenie svojho auta a možno by tiež musel skončiť.Sedemnásobný a úradujúci majster sveta sa ihneď po vystúpení z auta zaujímal o zdravotný stav Verstappena. Neskôr sa rozhodlo o 10-sekundovej penalizácii pre Hamiltona. Môže si ju odpykať pri zastávke v boxoch alebo mu 10 sekúnd pripočítajú k času v cieli pretekov.Po približne trištvrte hodine VC Veľkej Británie po druhý raz odštartovali, ale už s Monačanom Charlesom Leclercom na líderskej pozícii, keďže práve tento jazdec Ferrari vyťažil z kolízie Hamiltona s Verstappenom.