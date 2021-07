Na olympiáde v Tokiu pribudli ďalší nakazení účastníci, počet prípadov tak prekročil stovku

Fanúšikovia budú chýbať

Na ceremoniál nemôžu ani tréneri

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori olympijských hier v Tokiu v piatok oznámili 19 nových prípadov nákazy koronavírusom v súvislosti s OH 2020. V tejto sume sú zarátaní traja športovci zo zahraničia a 16 prípadov sa týka novinárov a obslužného personálu. Až trinásť nových pozitívnych vzoriek sa vyskytlo v Tokiu, zostávajúcich šesť v ďalších dvoch dejiskách olympijských súťaží v Čibe a Kanagawe.Na väčšinu týchto prípadov sa vzťahuje povinná 14-dňová karanténa. Celkový počet pozitívnych testov na ochorenie COVID-19 u ľudí, ktorí sa pohybujú na olympijskej scéne, od 1. júla stúpol na stodesať. Informuje o tom oficiálny web OH 2020.Piatkovým slávnostným ceremoniálom na Národnom štadióne v Tokiu otvoria Hry XXXII. olympiády. Na tribúnach vynoveného 68-tisícového stánku budú chýbať fanúšikovia tak ako počas celých hier v meste, kde platí núdzový stav v súvislosti so šírením koronavírusu.Na tribúny sa dostane približne len 950 ľudí, budú to organizační pracovníci plus akreditovaní zástupcovia médií z celého sveta.Priamo na ploche hlavného tokijského športového stánku budú pod vlajkami svojich krajín defilovať športovci a tiež tam budú herci a speváci účinkujúci v kultúrnom programe, ktorý bude súčasťou slávnosti otvorenia hier.Účasť na ceremoniáli bude zakázaná nielen pre obyčajných fanúšikov, ale aj pre trénerské štáby a ďalších členov realizačných tímov športovcov.