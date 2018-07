Na operácie sivého zákalu už pacienti VŠZP čakať nemusia

Čím skôr, tým lepšie pre pacienta

Odstráni zákal aj dioptrie súčasne

Prínos aj pre storočných

BRATISLAVA 19. júla 2018 (WBN/PR) - Dobrá správa pre pacientov so sivým zákalom. Na termín najčastejšej operácie na ľudskom tele, sivého zákalu, si donedávna museli počkať v priemere tri až osem mesiacov.prezrádza primár bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia.Diagnostikoval vám lekár ochorenie sivého zákalu a z dôvodu limitov zdravotnej poisťovne ste sa ocitli na čakacej listine? Potom máme pre vás dobrú správu.prezrádza očný chirurg a primár bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.Pokrok v očnej chirurgii natoľko zlepšil podmienky pre očných chirurgov aj pre pacientov, že už dávno neplatia staré "povery". Vrátane tej, ktorá pacienta presviedča čakať, kým sivý zákal dozrie a jemu sa výrazne zhorší videnie.prízvukuje MUDr. Piovarči. Operácie sa podľa primára MUDr. Piovarčiho nemusíte báť.Vďaka rýchlemu technologickému pokroku môže operácia sivého zákalu zároveň odstrániť astigmatizmus, okuliare na čítanie aj tie do diaľky. Napríklad najnovšie trifokálne šošovky okrem trvalého odstránenia dioptrií na čítanie a do diaľky zabezpečujú aj nové pohodlie na strednú vzdialenosť.Na rozdiel od Českej republiky, kde sú operácie sivého zákalu bez čakania vďaka neobmedzeným limitom poisťovní realitou už od roku 2015, sa môžu slovenskí pacienti tešiť z bonusu navyše. Slovenské zdravotné poisťovne kompletne preplatia nielen celú operáciu sivého zákalu vrátane monofokálnej šošovky, ale navyše prispievajú aj na nadštandardné torické vnútroočné šošovky, ktoré okrem sivého zákalu zbavia pacienta aj cylindrických dioptrií, teda astigmatizmu. Naši českí susedia si ju musia kompletne zaplatiť.Operáciu odporúča primár Piovarči aj najstarším pacientom bez ohľadu na vek.vysvetľuje očný chirurg, ktorý operuje aj deväťdesiat či storočných pacientov. Pokiaľ vyšetrenie potvrdí, že zákrok bude pre seniora prínosom, môže mu dokonca vrátiť samostatnosť aj energiu na aktivity, na ktoré musel kvôli zhoršenému videniu musel zabudnúť.dodáva odborník.Sivý zákal spôsobuje prirodzené zakaľovanie vnútroočnej šošovky. Rýchlosť zakalenia je individuálna. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky a desaťročia. V niektorých prípadoch na to stačia mesiace. Mierny stupeň zákalu ešte nemusí ovplyvniť videnie, zmeny vo videní vôbec nemusíte postrehnúť. V pokročilom štádiu už zbadáte tieto sprievodné príznaky: citlivosť na svetlo, neostré videnie, zahmlený obraz, farby so sivožltým nádychom.