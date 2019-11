Na oslavy Nežnej revolúcie vypraví DPB v nedeľu historické vozidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Do osláv 30. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave sa zapojí aj mestský dopravný podnik. V nedeľu 17. novembra vypraví do ulíc rovnaké vozidlá, aké v roku 1989 vozili študentov na protesty. V uliciach budú aj ďalšie historické električky a autobusy. TASR o tom informoval manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický." priblížil Žarnovický.V nedeľu do ulíc vypraví DPB deväť historických a retro vozidiel, aké jazdili v Bratislave v 80. rokoch. Dokonca pôjde aj presne o tie vozidlá, ktoré pred 30 rokmi vozili študentov a ďalších Bratislavčanov na protesty. Podnik ich zároveň v spolupráci so Slovenským národným múzeom oblepí identickými dobovými nápismi a transparentmi, aké niesli v roku 1989. Vozidlá plánujú vyzdobiť aj československými vlajkami.Historické vozidlá budú premávať na špeciálnych linkách N89 na Bratislavský hrad, okruhom po centre mesta, do Rače a Ružinova.spresnil Žarnovický.Historické električky budú premávať na okružnej linke s rovnakým označením N89 z Hviezdoslavovho námestia na Námestie SNP, Obchodnú, Blumentál, Špitálsku, Námestie SNP, tunel a okolo Mosta SNP späť na Hviezdoslavovo námestie. Obe linky budú premávať zadarmo od 12.00 do 18.00 h v 20-minútových intervaloch.Dopravca okrem toho vypraví dve retro električky Tatra T3 aj na bežné linky 3 a 9, ktoré prepájajú Raču s centrom mesta a Ružinovom. Prestup medzi všetkými historickými linkami bude možný medzi zastávkami Vysoká a Kollárovo námestie.