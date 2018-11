Na oslavy ukončenia prvej svetovej vojny dozrie 10.000 policajtov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. novembra (TASR) - Takmer 10.000 príslušníkov francúzskych bezpečnostných síl bude počas nadchádzajúceho víkendu v Paríži a na ďalších miestach vo Francúzsku dohliadať na slávnostné obrady pripravené na pripomenutie 100. výročia vyhlásenia prímeria, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu, uviedol v piatok minister vnútra Christophe Castaner.Bezpečnostné sily zaistia aj hladký priebeh Mierového fóra, na ktorom sa na pozvanie prezidenta Emmanuela Macrona zúčastnia vrcholní politickí predstavitelia z celého sveta.Viaceré francúzske médiá v piatok pripomenuli, že do Paríža sa chystá viac ako 60 hláv štátov a vlád z celého sveta, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Na ceremoniáloch sa zúčastní aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý v piatok v správe pre médiá v tejto súvislosti vyzdvihol európsky integračný projekt a zdôraznil, že Európska únia je zárukou mieru.uviedol Juncker.Úrad francúzskeho prezidenta spresnil, že na slávnostné obrady do Paríža boli pozvaní len zástupcovia tých krajín, ktorých vojaci sa zapojili do bojov na frontoch prvej svetovej vojny, alebo krajín, ktoré sa podieľali na ekonomickom vojnovom úsilí.V sobotu, deň pred ceremoniálom v Paríži, sa francúzsky prezident Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová zúčastnia na spomienkovom obrade v blízkosti Compiegne na severe Francúzska, kde bolo 11. novembra 1918 podpísané prímerie vedúce k ukončeniu Veľkej vojny.Ústredná časť ceremoniálu sa bude konať pri Víťaznom oblúku v Paríži v nedeľu o 11.00 h miestneho času, teda presne vo chvíli, keď pred 100 rokmi došlo k zastaveniu bojov na všetkých frontoch Európy -po predošlých štyroch rokoch nepriateľstva medzi štátmi Ústredných mocností (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko a Osmanská ríša) a krajinami Dohody (Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Rusko, ku ktorým sa neskôr pripojili Rumunsko, Taliansko, Japonsko a ďalšie krajiny).Po tomto programe sa štátnici prítomní na oslavách zúčastnia na Mierovom fóre, ktoré svojím príhovorom otvorí Merkelová. Francúzsko už dalo najavo, že pôjde o prvé vydanie tohto medzinárodného podujatia, ktoré by sa malo zmeniť na mnohostrannú medzinárodnú mierovú konferenciu, organizovanú pravidelne každý rok.Francúzske médiá pripomenuli, že prezident Macron od začiatku novembra navštevuje najznámejšie miesta bojových operácií prvej svetovej vojny vo Francúzsku vrátane mesta Verdun, kde pri krvavých bojoch medzi znepriatelenými tábormi prišlo o život najmenej 700.000 ľudí.Deň prímeria je oslavovaný každý rok 11. novembra. Pred 100 rokmi - o 11. hodine 11. dňa 11. mesiaca roku 1918 - vstúpilo do platnosti prímerie na západnom fronte, čo zároveň znamenalo aj ukončenie prvej svetovej vojny. Dohoda o definitívnom ukončení nepriateľstva medzi bojujúcimi stranami bola oficiálne podpísaná vo Versailles v roku 1919.(spravodajca TASR Jaromír Novak)