Na ôsmej schôdzi parlamentu prerokujú zmenu voľby generálneho prokurátora a vystúpi aj Čaputová

Novela zákona o športe

Správa o stave Slovenskej republiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú v rámci ôsmej schôdze, ktorá sa začína v stredu o 13:00, rokovať aj o novele zákona upravujúcej voľbu generálneho prokurátora.Členovia zákonodarného orgánu rozhodnú tiež o tom, či budú môcť kolektívne orgány športových organizácií v čase krízovej situácie hlasovať v listinnej či elektronickej podobe. V piatok 5. júna o 9:00 vystúpi v pléne so správou o stave Slovenskej republiky prezidentka Zuzana Čaputová.Cieľom novely zákona o prokuratúre, ktorú do pléna predložili koaliční poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Milan Vetrák (OĽaNO) a Petra Hajšelová (Sme rodina) je, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa o túto funkciu mohli uchádzať len prokurátori.Poslanci tiež navrhujú rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie. Doteraz mohli návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu. Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Voľba generálneho prokurátora by mala byť v parlamente verejná.Členovia zákonodarného orgánu budú rokovať aj o novele zákona o športe, ktorá má zabezpečiť, aby mohli kolektívne orgány športových organizácií v čase krízovej situácie hlasovať v listinnej či elektronickej podobe.Zasadania by mohli mať aj prostredníctvom videokonferencie či iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Úprava im to umožní aj vtedy, keď to nebude vyplývať z ich vnútorných stanov či predpisov. Vláda navrhuje, aby o predmetnej novele parlament rozhodol v skrátenom legislatívnom konaní.V piatok 5. júna o 9:00 vystúpi v pléne so správou o stave Slovenskej republiky prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci si vypočujú aj výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za rok 2019, ktorú uvedie predseda Správnej rady ÚPN.Parlament má rozhodnúť aj o návrhu na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a zvoliť predsedov týchto skupín. Napríklad Marian Kotleba (ĽSNS) má byť šéfom skupiny priateľstva s arabskými krajinami.Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) má šéfovať skupine priateľstva s krajinami Latinskej Ameriky a tiež s krajinami ako Kórejská ľudovodemokratická republika, Kambodža, Laos, Vietnam, Pakistan či Irán.