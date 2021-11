Na ostrove Guadeloupe prebiehajú násilné protesty proti COVID pasom, Francúzsko vyslalo špeciálne posily

Neakceptovateľné násilie

Štát bude rozhodný

Protesty aj proti očkovaniu zamestnancov

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsko posiela na karibský ostrov Guadeloupe, ktorý je jeho zámorským územím, špeciálne policajné sily, keďže tamojšie protesty proti reštrikciám zameraným proti šíreniu ochorenia COVID-19 prerástli do výtržností.Minister vnútra Gérald Darmanin v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Le Parisien odsúdil „neakceptovateľné" násilie. Uviedol pritom, že na Guadeloupe pricestuje 50 príslušníkov špeciálnych policajných síl.Už skôr Francúzsko na ostrov vyslalo 200 iných policajtov. Tieto kroky nasledujú po niekoľkých dňoch protestov a blokád ciest.Darmanin po sobotňajšom núdzovom rokovaní v Paríži povedal, že na Guadeloupe sa „niekoľkokrát strieľalo na policajtov" a nastalo aj rabovanie. Videá v sociálnych médiách ukázali horiace autá a požiare niektorých budov.Blokády ciest dostali nemocnice do „veľmi ťažkej situácie na niekoľko hodín, počas ktorých sa do nich nemohli dostať pacienti a dodávky," povedal v sobotu francúzsky minister vnútra.„Štát bude rozhodný," vyhlásil minister a dodal, že polícia zatkla najmenej 31 ľudí. Prefekt ostrova Guadeloupe Alexandre Rochatte od piatka vyhlásil zákaz nočného vychádzania od 18:00 do 5:00.Na protesty na Guadeloupe vyzvali odborové organizácie odmietajúce COVID pasy, ktoré je nutné predkladať pred vstupom do reštaurácií a kaviarní, do kultúrnych a športových objektov a pri cestách na dlhšie trasy.Demonštranti protestujú aj proti povinnému očkovaniu zdravotníckych pracovníkov. Šéf francúzskeho rezortu vnútra však uviedol, že zhruba 80 percent zdravotníkov na ostrove je proti koronavírusu zaočkovaných.