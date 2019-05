Na P-T-S 2019 takmer 660 pretekárov, Korčok: Bude to výnimočné

Peter Korčok, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Do 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P–T–S (v sobotu 15. júna v x-bionic® sphere v Šamoríne) zostávajú dva týždne a organizátori zverejnili ďalšie podrobnosti programu i účastníkov podujatia. Premiérovo bude zaradené do kategórie European Athletics Classic a novinkou je aj posunutie hlavného programu.Pre popredných atlétov je lákadlo, že míting má v tomto roku štatút podujatia EA Classic, čo má výrazne pozitívny vplyv na výšku získaných bodov do nového svetového rebríčka Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorý je dôležitý i v kvalifikačnom systéme pre OH 2020 v Tokiu.povedal prezident SAZ Peter Korčok.Novinkou je aj začiatok hlavného programu posunutý na 20.00 h, ten pozostáva so 14 disciplín (osem pre mužov, šesť pre ženy).priblížil Korčok program.Organizátori prezradili v piatok ďalších účastníkov podujatia. Slovenskému šprintérovi Jánovi Volkovi, ktorý absolvuje na mítingu premiéru, pribudli dvaja súperi - bývalý rekordér na 100 m Juhoafričan Henricho Bruintjies, ktorý získal striebro na Hrách Commonwealthu 2018, a jeho krajan Thando Roto, strieborný medailista z univerziády 2017 na Taiwane, Volko vtedy obsadil piate miesto.Kvalitné zápolenie sľubuje aj trojskok, keď dvojnásobného olympijského víťaza (2012, 2016) a trojnásobného majstra sveta (2011, 2015, 2017) Chrisa Taylora z USA a Slováka Tomáša Veszelku doplnili Kubánci Andy Diaz (os. rekord 17,40 m, v tomto roku 17,22) a Cristian Napoels (os. r. 17,34, v tomto roku 17,21).uviedol Veszelka.V disciplíne 400 m cez prekážky pribudol do menoslovu vlaňajší majster Afriky Abdelmalik Lahlou, hlavnou hviezdou v oštepe bude bronzový z MS 2017 Petr Frydrych. Tridsaťjedenročný Čech zvíťazil na mítingu P-T-S 2017 a v ten istý rok utvoril rekord štadióna x-bionic® sphere na slovenskej lige (84,94), ten prekonal minulý rok Jakub Vadlejch presne o štyri roky.Najväčšou favoritkou medzi ženami na 100 m prekážok bude Američanka Queen Harrisonová. Tá bude chcieť vylepšiť vlaňajšie druhé miesto, keď ju o päť stotín zdolala mladá Bieloruska Elvira Hermanová. V skoku do diaľky sa medzi ženami predstaví talentovaná Srbka Milica Gardaševičová.