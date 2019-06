Na P-T-S prvý ostrejší Volkov test, chce zlepšiť výkon z Dubnice

Na snímke šprintér Ján Volko. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Šamorín 13. júna (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko absolvuje prvý ostrejší štart letnej sezóny. V sobotu sa v Šamoríne pokúsi prebojovať do finále behu na 100 metrov, ktorým o 22.00 h vyvrcholí hlavný program 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S.Volko má výborné spomienky na vlaňajšiu účasť, keď časom 10,13 sekundy stanovil slovenský rekord. Tento rok má však po zdravotných problémoch na konte zatiaľ 10,40 z nedeľného 2. kola atletickej ligy.povedal Volko, pre ktorého to bude štvrté vystúpenie na P-T-S:V júli čaká na Volka svetová univerziáda v Neapole. Príprava zaostáva o šesť týždňov pre problémy s ľavým stehenným svalom, ktoré ho trápili v halovej sezóne, no nezabránili mu v zisku titulu európskeho šampióna na 60 metrov. Na prelome septembra a októbra sa v Dauhe uskutočnia majstrovstvá sveta. Na 100 m je náročný limit 10,10 s, takže slovenský reprezentant by musel zabehnúť osobný rekord:Priechodnejšia cesta na MS je na 200 m, kde "stačí" 20,40 a maximum Volka je 20,24 s z vlaňajška. Na dvojnásobnú trať sa sústredí až v ďalšej fáze sezóny.Na P-T-S pobeží zverenec trénerského dua Naďa Bendová, Róbert Kresťanko z plného tréningu.povedala Bendová, ktorej zverenec má za sebou kontrolu magnetickou rezonanciou: