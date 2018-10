Na pamätníku obetiam Veľkej vojny v Očovej je 83 mien

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Očová 28. októbra (TASR) - Až 83 mien obetí prvej svetovej vojny je vyrytých na pamätníku v Očovej v okrese Zvolen. Z dediny v blízkosti Poľany odchádzali na front do Haliče, ale aj do Talianska bojovať za rakúskeho cisára stovky mladých mužov."Vtedy išlo v mnohých prípadoch o nadšenie a tiež o hrdosť, že sa môžu zúčastniť na dovtedy nevídanej udalosti," hovorí znalec miestnej histórie Michal Storoška. "Veľa mužov si totiž aj na základe vtedajšej propagandy myslelo, že vojna bude krátka. Vytriezvenie prichádzalo až postupne," dodal.Očová bola navyše v tom čase o čosi väčšia, ako je dnes. Patrili k nej aj neďaleké Dúbravy a Iviny, ktoré sú dnes samostatné. "Obec mala vtedy až okolo 3500 obyvateľov," pripomína Storoška.O mená na pamätníku sa začal zaujímať po tom, ako zistil, že niekoľko z nich patrilo k blízkej či vzdialenejšej rodine. "Napríklad meno Martin Pivoluska, čo bol starý otec mojej svokry, sa na pamätníku nachádza len raz, no zistil som, že Očovčania s rovnakým menom padli vo Veľkej vojne až traja," hovorí. Bádaním v archívoch a rozhovormi s najstaršími obyvateľmi obce prišiel ešte k ďalším 28 menám, ktoré by na pamätníku mali byť, ale nie sú.V obci sa ani nezachovali záznamy o tom, kto a kedy dal pamätník obetiam prvej svetovej vojny postaviť. "Pravdepodobne to však bolo k desiatemu výročiu ukončenia vojny v roku 1928," pokračuje v rozprávaní Storoška.Pamätník sa teraz, pri príležitosti 100. výročia ukončenia vojny a vzniku Československej republiky, obec rozhodla vyčistiť, zvýrazniť vyblednuté mená padlých a upraviť aj jeho okolie. "Ako som si všimol, je na ňom ešte miesto, kde by sa dali vyryť ďalšie chýbajúce mená. Verím, že sa tak čoskoro aj stane," pripomína Storoška.Slávnostné odhalenie obnoveného pamätníka bude v Očovej práve na 100. výročie vzniku Československa, 28. októbra o 15.00 h.