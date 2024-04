Na parkovisku pred supermarketom v Česku narazilo do ľudí auto, jedno dieťa prepravil do nemocnice vrtuľník

9.4.2024 (SITA.sk) - Sedem ľudí utrpelo zranenia, keď do skupiny chodcov v českom meste Police nad Metují vrazilo auto. Nehoda sa stala na parkovisku supermarketu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Pomáhali sme s ošetrením zranených," uviedli na sociálnej sieti X hasiči. „Ošetrili sme a transportovali sedem osôb, vrátane dvoch detí," povedala pre TN.cz hovorkyňa záchrannej služby Královohradeckého kraja Lucie Hanušová.Dodala, že jedno zo zranených detí do nemocnice prepravil vrtuľník.„Stalo sa to krátko pred 16-tou hodinou. U vodiča bol test na alkohol negatívny," doplnila k nehode hovorkyňa polície Iva Kormošová. Ako ku zrážke došlo, polícia zatiaľ zisťuje.