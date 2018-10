Na parku pre Jaguar v Nitre mal podľa nadácie Zastavme korupciu zarobiť aj Bonul

BRATISLAVA 25. októbra - Nadácia Zastavme korupciu podala na Úrad pre verejné obstarávanie tri podnety na obstarávania za vyše 430 mil. eur, v ktorých štát vyberal dodávateľov stavebných prác pre Strategický park Jaguar Land Rover pri Nitre.

Zákazky získala najmä stavebná firma Strabag, v jednom prípade s Doprastavom. Ako informovala nadácia naa na svojom, postup pri výbere dodávateľa by mal podľa nej preskúmať Úrad pre verejné obstarávanie, a to pre viaceré znaky obmedzenia otvorenej a férovej súťaže.Jednu zákazku podľa nadácie dostala spoločnosť rokovacím konaním bez zverejnenia, v ďalšej bol subdodávateľom Bonul a v tretej sa menila cena dodatkami o vyše 30 %. "Za jeden z najväčších úspechov v premiérskom kresle označoval Robert Fico príchod britskej automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko," uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.Strategický park pri Nitre, kde je závod automobilky, otvárajú vo štvrtok 25. októbra. "Do jeho výstavby štát popri priznanej pomoci nalial ďalších asi 500 miliónov eur," poznamenala Petková.



Všetky tri zákazky spolu za 433 mil. eur získala či už sama, alebo v združení firma Strabag a jej dcérska spoločnosť Strabag Pozemné stavby a inžinierske staviteľstvo. "Ak je v rámci viacerých tendrov vždy úspešný ten istý uchádzač, je to podľa Protimonopolného úradu znakom existencie možného kartelu. Spôsob, akým štát obstarával, mohol zvýhodniť konkrétnych uchádzačov," pokračovala Petková.



Firmám zo skupiny Strabag pri budovaní nitrianskej automobilky podľa nej zadal konkrétne tri kľúčové zákazky - dve celé a o jednu sa Strabag podelil s Doprastavom. Po ich analýze sa Nadácia Zastavme korupciu rozhodla na všetky podať podnety na ÚVO pre podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní, chýbajúcu súťaž a nedovolenú zmenu záväzku.



Verejné obstarávania mala na starosti štátna eseročka MH Invest. Nadácia uviedla, že záujmy štátu by mal v dozornej rade zastupovať generálny manažér Smeru Viktor Stromček. Sedí v nej aj právnik Peter Hajduček, ktorý je podľa denníka Korzár blízky košickej vetve Smeru.





