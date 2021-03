Na piešťanskom Kolonádovom moste môžu pouliční umelci ďalej vystupovať

Pouliční umelci, ktorí budú chcieť vystúpiť na verejných priestranstvách kúpeľného mesta Piešťany, majú novú povinnosť ohlásiť svoj zámer na radnici. Zásady v rámci všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o voľných uličných aktivitách prijali na štvrtkovom (18.3.) zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.



Diskusia pri tomto bode programu sa niesla najmä v znamení povolenia alebo nepovolenia pouličných prezentácií na Kolonádovom moste, spájajúcom mesto s Kúpeľným ostrovom. Radnica po náročnej rekonštrukcii mosta mala zámer vystúpenia na ňom umožniť iba po dohode so zástupcami Mestskej knižnice mesta Piešťany a Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Piešťany. Knižnica čoskoro v priestoroch Kolonádového mosta otvorí Piešťanské informačné centrum a MsKS bude prevádzkovať galériu. Poslanci nakoniec most zaradili medzi ostatné verejné priestranstvá, kde stačí oznamovacia povinnosť a to najneskôr deň pred prezentáciou. Návrh obmedzenia pouličných aktivít na Kolonádovom moste vyvolal medzi umelcami i obyvateľmi Piešťan podpisovú akciu, ktorou okrem iného podporovali ponechanie prezentácií na takom frekventovanom mieste, akým Kolonádový most je.