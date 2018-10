Na plátne Nostalgie Monet, Florencia i AninetFest

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu filmu JA, CLAUDE MONET z cyklu Exhibition on Screen. Prostredníctvom Monetových súkromných listov, ktoré sa prelínajú s jeho ikonickými obrazmi, vzniká nový pohľad na muža, ktorý sa zaslúžil o zrod impresionizmu a patril k najvplyvnejším maliarom svojej doby. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na mimoriadne predstavenie snímky FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI, v ktorej fascinujúca cesta do kolísky talianskej renesancie ponúka prostredníctvom najkrajších umeleckých diel autorov ako Michelangelo, Raffaello, Caravaggio či Leonardo pohlcujúci zážitok zo samotnej Florencie. V novembrovom programe nebudú chýbať ani najlepšie krátke animované filmy z celého sveta. 20 snímok ocenených na medzinárodných festivaloch a predstavujúcich mix rôznych animačných techník, žánrov a zábavy ponúka pásmo ANINETFEST 2018. A priaznivcov filmovej klasiky určite poteší kultová romantická komédia BYT o karieristickom úradníčkovi, ktorý požičiava svoj byt nadriadeným na tajné milostné schôdzky, ocenená 5 Oscarmi a označovaná za najlepší film legendárneho Billyho Wildera.Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie sociálnu drámu Mattea Garroneho z prostredia prímorského predmestia DOGMAN, ktorej hlavný predstaviteľ Marcello Fonte získal Cenu pre najlepšieho herca na MFF Cannes 2018, čiernu krimikomédiu Spikea Lee BLACKkKLANSMAN o černošskom policajtovi, ktorému sa podarilo infiltrovať do Ku Klux Klanu, ocenenú Veľkou cenou poroty na MFF Cannes 2018, či vizuálne pôsobivú love story Pawla Pawlikowského STUDENÁ VOJNA o osudovej láske speváčky Zuly a skladateľa Wiktora, ocenenú Cenou za najlepšiu réžiu na MFF Cannes 2018. V novembrovom programe Nostalgie nebudú chýbať ani atraktívne filmové novinky ako BOHEMIAN RHAPSODY o legendárnej rockovej skupine Queen, severský krimithriller DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI, pokračovanie dobrodružného fantasy FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY či romantická dráma zo sveta country ZRODILA SA HVIEZDA.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V novembri sa môžu tešiť na dvojicu filmov talianskeho režiséra Paola Genoveseho, brilantnú komédiu ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, i mysterióznu drámu MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB o záhadnom mužovi, ktorý je pripravený splniť akékoľvek prianie ôsmich návštevníkov reštaurácie The Place, ale aj francúzsku romantickú komédiu o nenapraviteľnom sukničkárovi LÁSKA BEZ BARIÉR, britskú čiernu komédiu STRATILI SME STALINA o nepredstaviteľných okolnostiach smrti sovietskeho diktátora či nemeckú komédiu plnú smiechu i dojatia SRDCOVÍ REBELI, ktorá námetom pripomína divácky hit "Nedotknuteľní". Novembrový program Nostalgie ponúkne aj dve novinky českého filmu: tragikomédiu "o chľaste, vôli a vesmíre" ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV podľa bestselleru Josefa Formánka a dokumentárny film o polovojenskej skupine Slovenských brancov AŽ PRÍDE VOJNA.Z novembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu dobrodružná komédia PIADINÔŽKA, ktorá je opakom legendy o yetim, animovaná rozprávka WEBSTEROVCI o sympatickej pavúčej rodinke, nové príbehy nerozlučných kutilov PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ,nová československá rozprávka s Karlom Gottom KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA či vianočné rozprávkové pásmo MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA.Pokračujú aj predstavenia pre ružinovských seniorov francúzskou komédiou DAJTE MI POKOJ i obľúbené Ružinovské detské kino animovanými groteskami TOM A JERRY.02.11. PI 18:00 PIADINÔŽKA Karey Kirkpatrick, USA, 201802.11. PI 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 201803.11. SO 17:30 KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA Dušan Rapoš, ČR/SR, 201803.11. SO 19:30 ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 201807.11. ST 18:00 ANINETFEST 2018 – Medzinárodný festival krátkych animovaných filmov07.11. ST 20:00 DOGMAN Matteo Garrone, Tal./Fr., 201808.11. ŠT 20:00 SRDCOVÍ REBELI Marc Rothemund, Nem., 201710.11. SO 16:30 WEBSTEROVCI Katarína Kerekesová, SR, 201810.11. SO 18:00 FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI (ART ON SCREEN) Luca Viotto, Tal., 201510.11. SO 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 201814.11. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 201715.11. ŠT 19:30 BYT Billy Wilder, USA, 196016.11. PI 18:00 GRINCH Yarrow Cheney, USA, 201816.11. PI 19:45 DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI Fede Alvarez, Brit./Švéd./USA, 201817.11. SO 17:30 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 201817.11. SO 20:00 ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 201819.11. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: DAJTE MI POKOJ!21.11. ST 19:30 STUDENÁ VOJNA Pawel Pawlikowski, Poľ./Fr./Brit., 201822.11. ŠT 19:30 BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 201823.11. PI 18:00 MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA Katarína Kerekesová, Ivana Šebestová, SR/ČR, 201823.11. PI 19:30 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 201824.11. SO 16:00 Ružinovské detské kino: TOM A JERRY 1 USA, 2004, 93 min.24.11. SO 18:00(EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Brit., 201724.11. SO 19:45 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 201828.11. ST 19:00 ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV Dan Svátek, ČR, 201828.11. ST 20:45 AŽ PRÍDE VOJNA Jan Gebert, ČR, 201829.11. ŠT 19:30 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 201730.11. PI 18:00 PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ Marek Beneš, ČR, 201830.11. PI 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016