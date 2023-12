Na plechovkách záleží. Prazdroj výrazne znížil ich uhlíkovú stopu, pomohol mu k tomu zálohový systém

1.12.2023 (SITA.sk) -Plechovky pivných značiek z dielne Prazdroja na Slovensku majú dnes o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu ako v minulosti. Kľúčovým pritom bolo rozhodnutie spoločnosti, keď začiatkom tohto roku inovovala všetky svoje plechovky pre slovenský trh a navýšila v ich tele podiel recyklovaného hliníka z priemerných 47 % až na 75 %. Firma pritom využila možnosť odkúpiť materiál získaný z plechoviek vyzbieraných v rámci zálohového systému, vďaka čomu symbolicky uzavrela ich kolobeh.Prazdroj je v tomto smere priekopníkom a tento krok nepriniesol len úsporu 512 ton nového hliníka, ktorý tak môže nájsť iné využitie. Keďže plechovka z recyklátu má oproti tej čisto z panenského materiálu nepomerne nižšiu energetickú náročnosť výroby, spoločnosti sa tento rok podarilo znížiť aj ich uhlíkovú stopu, a to takmer o polovicu v porovnaní s obdobím pred zavedením zálohovania. Celkové emisie tak Prazdroj na Slovensku znížil o 8 472 ton CO2. V rámci zálohového systému sa pritom podarilo vyzbierať viac ako 90 % zo zhruba 1 600 ton plechoviek, ktoré tento rok na Slovensku uviedol na trh.Využitie možností, ktoré zálohový systém ponúka, pomáha výrazne redukovať celkovú environmentálnu stopu našich obalov. Navýšením podielu recyklátu v plechovkách sa nám podarilo znížiť uhlíkovú stopu našich plechoviek na Slovensku o 49 %. Značky ako Pilsner Urquell, Šariš, Radegast či Birell teraz na Slovensku predávame v plechovkách, ktoré už z troch štvrtín boli v minulosti u nás plechovkou. A počítame s tým, že aj do budúcna z nich vzniknú opäť nové plechovky," hovorís tým, že pôvodný odhad zníženia uhlíkovej stopy firma prekonala o štvrtinu, a úsporu novej suroviny o 50 ton.Slovenská pivná jednotka tak plynulo nadviazala na sériu jej predošlých významných krokov na poli udržateľnosti, ako je napríklad odchod od pivných PET fliaš či podpora piva vo vratnom skle. Jej ekologickú ohľaduplnosť a navýšenie recyklátu hliníka v plechovkách ocenili v nedávnom prieskume Prazdroja aj slovenskí pivní konzumenti, pričom až pre 80 % z nich je poznatok o obsahu recyklátu v plechovkách dôležitý – a pre tretinu dokonca slúži ako motivujúci faktor pri nákupe. "Ľudia považujú túto informáciu za podstatnú, pretože logicky očakávajú, že zodpovední výrobcovia sa budú zaoberať znižovaním negatívnych dopadov obalov na životné prostredie. A Prazdroj má firemnú filozofiu postavenú práve na udržateľnosti, integrovali sme ju do nášho premýšľania aj do jednotlivých procesov naprieč celou firmou a máme tu jasné záväzky, ktoré postupne napĺňame. Sme prvá a stále jediná firma na Slovensku, ktorá kolobeh plechoviek uzavrela," vysvetľujeInformačný servis