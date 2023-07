Na počesť britského kráľa Karola III. usporiadali Škóti vlastné korunovačné slávnosti

Niektorí túžia po nezávislosti

Významné symbolické gesto

5.7.2023 (SITA.sk) - Dva mesiace po honosnej korunovácii kráľa Karola III. vo Westminsterskom opátstve v Londýne organizuje Škótsko svoje vlastné podujatie pri príležitosti nástupu nového panovníka na trón.Hoci kráľ Karol III. kráľovná Camilla nebudú v stredu v Edinburghu druhýkrát korunovaní, slávnosti zahŕňajú korunu, konské povozy či jazdeckú kavalériu.Ústredným bodom podujatia je ďakovná bohoslužba v Katedrále sv. Gilesa, kde Karolovi odovzdajú škótske vyznamenania - korunu, žezlo a meč krajiny. Do katedrály na slávnosť presunú i Kameň osudu, dôležitý symbol škótskej identity.Prítomnosť týchto ikon je znakom úcty ku krajine, ktorá je hrdá na svoju históriu a v ktorej túžba po nezávislosti u niektorých nikdy neutíchla, hoci je Škótsko od roku 1707 späté s Anglickom a Spojeným kráľovstvom.Škótsku vládu momentálne vedie Škótska národná strana, ktorá požaduje druhé referendum o nezávislosti.„Nie je to korunovácia,“ povedal George Gross, odborník na korunovácie z King's College London. „Ale je to veľmi symbolické v tom, že Škótsko má svoju vlastnú identitu.“Stredajšie udalosti v Edinburghu sú pokračovaním úsilia Karola III. upevniť vzťahy s občanmi štyroch národov, ktoré tvoria Spojené kráľovstvo, pričom sa snaží ukázať, že tisícročná monarchia je v modernej Británii stále aktuálna.