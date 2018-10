Na pochode LGBT v Taiwane sa zúčastnilo rekordných 137.000 ľudí

Do ulíc taiwanského hlavného mesta Tchaj-pej vyšli účastníci LGBT pochodu, 27. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 27. októbra (TASR) - Približne 137.000 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc taiwanského hlavného mesta Tchaj-pej, aby vyjadrilo podporu manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia a požadovalo zavedenie vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti. Informovala o tom agentúra DPA.Organizátori hovoria o rekordnej účasti v 16-ročnej histórii LGBT pochodov v Tchaj-pej, ktoré sú zrejme najväčšou akciou tohto druhu v Ázii. Vlani sa na taiwanskom pochode sexuálnych menších zúčastnilo okolo 110.000 ľudí z približne 20 krajín.Účastníci pochodovali ulicami Tchaj-peja smerom na námestie pred prezidentským palácom mávajúc dúhovými vlajkami.Motto tohtoročného taiwanského LGBT pochodu znelov snahe organizátorov ľuďom pripomenúť, aby sa 24. novembra vrátili do svojich domovských miest a v referende hlasovali za práva sexuálnych menšín.V Taiwane sa v tento deň totiž uskutoční viacero súbežných referend vrátane hlasovania o zrovnoprávnení manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia a pridania otázky rodovej rovnosti do učebných osnov. Zároveň sa budú konať aj referendá zo strany konzervatívcov s cieľom takéto kroky zakázať.Taiwanský ústavný súd vlani v máji rozhodol v prospech homosexuálnych manželstiev a vyhlásil, že parlament by mal novelizovať občiansky zákonník a do dvoch rokov prijať príslušné nové zákony. Tie však napokon prijaté neboli vzhľadom na vlnu masívnej mobilizácie zo strany konzervatívnej opozície.Miestni aktivisti na sobotnom pochode taiwanskú vládu vyzvali, aby nasledovala príklad iných krajín vo svete a homosexuálne manželstvá zlegalizovala.