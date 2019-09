Na pôde parlamentu by mohol vzniknúť výbor na kontrolu činnosti NKÚ

Na archívnej snímke predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. septembra (TASR) - V rámci Národnej rady (NR) SR by sa mohol zriadiť kontrolný výbor na kontrolu činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) o tejto možnosti rokuje s riaditeľom NKÚ Karolom Mitríkom. Naplánovanú majú aj cestu do Českej republiky, kde už podobný výbor funguje.Národnej rade by sa zriadením výboru posilnili kontrolné právomoci, napríklad aj v prípade samotných výsledkov kontrol už uskutočnených Najvyšším kontrolným úradom, vysvetlil odbor komunikácie s verejnosťou a médiami Kancelárie NR SR.," povedal pre TASR Danko. Štát by mal podľa neho reflektovať na nálezy a kontroly, mal by hľadať rezervy pri hospodárení v jednotlivých inštitúciách.O konkrétnej náplni činnosti, právomociach a postavení takéhoto výboru sa momentálne rokuje. "," skonštatoval Danko.NKÚ kontroluje hospodárenie s prostriedkami rozpočtov, ktoré schvaľuje NR SR alebo vláda SR. Kontroluje tiež hospodárenie s majetkom štátu, verejnoprávnych inštitúcií alebo samospráv. Kontroluje napríklad spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel odvodov alebo poplatkov. Vypracúva napríklad aj stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu.