Na podozrivých Afgancov uvalili v Nemecku väzbu, no protesty pokračujú

Zhruba 500 ľudí pochodovalo v nedeľu večer ulicami východonemeckého mesta Köthen v reakcii na smrť 22-ročného Nemca, ktorý prišiel o život v sobotu večer po hádke na miestnom ihrisku.

Köthen 10. septembra (TASR) - Nemecké úrady uvalili vyšetrovaciu väzbu na dvoch Afgancov, ktorí sú podozriví z ublíženia na zdraví so smrteľnými dôsledkami. Obvinenie súvisí s víkendovým konfliktom, ktorý sa v Köthene v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko skončil úmrtím tamojšieho občana.Už počas víkendu sa tu uskutočnili prvé protestné akcie pravicových radikálov, ktoré podľa úradov budú zrejme pokračovať.Na pondelkový večer ohlásil usporiadanie protestnej akcie s predpokladanou účasťou okolo 300 ľudí jeden z poslancov Alternatívy pre Nemecko (AfD) Hannes Loth.Bezpečnostné zložky chcú pri tejto príležitosti urobiť maximum pre zachovanie verejného poriadku, a to nasadením stoviek svojich príslušníkov.Doterajšie vyšetrovanie kauzy ukázalo, že v noci na nedeľu došlo na ihrisku v Köthene k hádke medzi najmenej dvoma občanmi Afganistanu a najmenej dvoma nemeckými občanmi, na ktorého konci zomrel 22-ročný Nemec. Príčinou jeho úmrtia bolo podľa oficiálnych zdrojov zlyhanie srdcovej činnosti.Z výsledkov pitvy vyplýva, že príčinou úmrtia neboli zranenia, ktoré Nemec utŕžil pri konflikte, uviedla podľa tlačovej agentúry DPA krajinská ministerka spravodlivosti Anne-Marie Kedingová.Prokuratúra však upozornila, že stav vyšetrovania ešte neumožňuje zverejnenie ďalších podrobností.Obaja podozriví vo veku 18 a 20 rokov prišli do Nemecka ako utečenci bez sprievodu rodičov. Staršieho z dvojice mali podľa sasko-anhaltského krajinského ministra vnútra Holgera Stahlknechta deportovať do vlasti už pred niekoľkými mesiacmi, čo však znemožnil fakt, že ho prokuratúra vyšetrovala pre iný prípad ublíženia na zdraví.