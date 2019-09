Na podporu divadiel a divadelníctva vyčlenia 4 milióny eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) požiadala Fond na podporu umenia (FPU) o vyčlenenie štyroch miliónov eur na podporu profesionálnych i ochotníckych divadiel. Alokácia pre divadlá reflektuje fakt, že rok 2020 vyhlásila vláda za Rok slovenského divadla.uviedla ministerka.dodala ministerka.Ministerstvo kultúry (MK) SR je podľa zákona o Fonde na podporu umenia oprávnené určiť, že 20 percent z finančného príspevku do fondu (20 miliónov eur ročne) bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom. Laššáková využila túto možnosť práve na podporu divadelnej činnosti.Slovenské divadelníctvo si budúci rok pripomína viacero významných výročí. Okrem storočnice vzniku Slovenského národného divadla to bude tiež 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku. Okrúhle 100. výročie sa dotýka aj narodenia viacerých významných divadelných osobnosti, akými boli napríklad dramatik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, herci Viliam Záborský a Ctibor Filčík či zakladateľka slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová.FPU na svojom webe už zverejnil štruktúru podpornej činnosti na rok 2020. Okrem priority určenej ministerstvom sú to oblasti týkajúce sa inovatívnych foriem práce s publikom v oblasti súčasného umenia, medzinárodnej prezentácie slovenského umenia mimo Európy, komplexnej modernej infraštruktúry knižníc i podpory vzdelávania vedúcich pracovníkov a manažérov pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry. Fond bude tiež pokračovať v podpore projektu "Mesto kultúry", novinkou medzi dotačnými schémami je podprogram zameraný na podporu tvorby diel vo verejnom priestore. Prvé z plánovaných 11 výziev fond zverejnil v druhej polovici septembra.