Na podujatí Od Tatier k Dunaju pobeží rekordných 220 štafiet

Bratislava 14. augusta (TASR) – Rekordných 220 deväť- až 12-členných tímov sa zúčastní na 345-kilometrovom štafetovom behu s názvom Od Tatier k Dunaju. Šiesty ročník najdlhšieho behu na Slovensku bude v sobotu a nedeľu (18.8. a 19.8.) na trase z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy. Predpokladaný čas dobehnutia do cieľa na Tyršovom nábreží pri Dunaji je v nedeľu od 13. do 20. hodiny.na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave povedal riaditeľ podujatia Štefan Šogor.Podľa neho je to výnimočný beh nielen dĺžkou, ale aj charakterom trasy. Tá slúži aj na spoznávanie krás Slovenska.dodal Šogor.Aj podľa ambasádora behu Gabriela Švajdu je to podujatie prospešné pre propagáciu Slovenska, navyše s veľkou perspektívou, o čom svedčí zvyšujúci sa záujem.priznal sa aktívny maratónec Švajda.Nezmenenú trať tvorí 36 úsekov rôznej náročnosti a dĺžky od sedem do 12 kilometrov. Najpočetnejšia súťaž je u tímov bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia. Ďalšie kategórie tvoria družstvá žien a tímy, kde počet žien musí byť rovnaký alebo vyšší ako mužov. V týchto kategóriách každý člen beží tri úseky, pri menšom počte bežcov niektorí aj štyri. Ultra kategóriu tvoria šesťčlenné družstvá maratóncov bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia, kde každý absolvuje šesť úsekov, teda 60 kilometrov.