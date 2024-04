Na podvýživu umiera až 20 % pacientov s onkologickým ochorením

18.4.2024 (SITA.sk) -"Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. V úmrtnosti patrí Slovensku jedna z popredných priečok. Aj preto každoročne venujeme nemalé prostriedky a energiu na osvetu v prevencii a realizujeme bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny. Našim cieľom je odstrániť rozdiely v starostlivosti o onkologického pacienta, kam bezpochyby patrí prístup pacientov k nutrične vyváženej výžive," hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.Prvým príznakom rakoviny môže byť rapídne neplánované chudnutie. Podvýživa môže byť vážnym sprievodným javom rakoviny a nemožno ju podceňovať. Malnutríciou trpí takmer 50% pacientov v pokročilom štádiu ochorenia. Keďže strata hmotnosti môže negatívne ovplyvniť pacientovu schopnosť tolerovať onkologickú liečbu, prístup pacienta k nutrične bohatej výžive je kľúčový. Predovšetkým úbytok svalovej hmoty vplýva na vyššiu toxicitu a nežiaduce účinky liečby, vyššiu pravdepodobnosť potreby znížiť terapeutickú dávku, či dokonca predčasné prerušenie liečby. Odborníci sa zhodujú, že podvýživa negatívne vplýva na liečbu a priebeh ochorenia, a až 20 % pacientov s rakovinou zomiera práve na podvýživu, a nie na onkologické ochorenie.Spoločnosť Danone so svojou značkou Nutricia realizovala v roku 2023 na Slovensku štúdiu so 488 pacientmi podstupujúcimi aktívnu onkologickú liečbu. Pacienti počas troch mesiacov popri liečbe a bežnej strave prijímali denne 2 fľaštičky vysokoenergetickej tekutej výživy s vysokým obsahom bielkovín, vitamínu D a omega 3 mastných kyselín.Výsledky štúdie preukázali stabilizáciu hmotnosti pacientov, resp. hmotnosť u pacientov vzrástla v priemere o 1 kg. Taktiež sa potvrdilo zlepšenie fyzickej zdatnosti, ktoré môže byť spojené s udržaním svalovej hmoty - pacienti podstupovali testy, ktorými sa sledovalo zlepšenie fyzickej zdatnosti počas štúdie, pomocou merania sily stisku nedominantnej ruky, alebo opakovaným vstávaním a sadaním na stoličku. V oboch prípadoch došlo k signifikantnému zlepšeniu. Pacienti tak mali s podporou enterálnej výživy napríklad viac energie na prechádzky. Okrem zlepšenia kvality ich života sa preukázal pozitívny vplyv aj na laboratórne parametre."Sme radi, že naše nutričné nápoje pomáhajú pacientom v neľahkom boji s onkologickým ochorením. Naše dietetické prípravky enterálnej výživy sú klinicky overené potraviny na osobitné lekárske účely a predpisuje ich lekár. Sú dostupné aj v kompaktnom, 125 ml balení, pre ľahšie vypitie pri doplňovaní bežnej stravy a tiež sú dostupné vo viacerých príchutiach. Popíjajú sa pomaly, po dúškoch, viackrát denne po hlavných jedlách, čo zabezpečí lepšie vstrebávanie živín v tele. My v Danone veríme, že zlepšiť kvalitu života pacientom s rakovinou v akomkoľvek štádiu ochorenia je správnou cestou ako pozitívne uplatniť výsledky z nášho výskumu v mene prínosu pre celú spoločnosť," vysvetľuje Angela Buday, produktová manažérka pre enterálnu výživu pre dospelých v Danone.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.