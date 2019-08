Na Pohode tento rok nezaznamenali problémy spôsobené alkoholom

Návštevníci počas prichádzajúcej búrky počas 23. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne v sobotu 13. júla 2019, archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Účastníci trenčianskeho festivalu Pohoda tento rok dokázali 'piť s rozumom'. Vyplýva to z údajov o festivalových aktivitách, ktoré vyhodnocovali Erik Čížek z fóra Pi s rozumom Slovensko a organizátor festivalu Michal Kaščák vo štvrtok v Bratislave.Podľa štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR sa tento rok v čase konania festivalu v okrese Trenčín stala len jedna dopravná nehoda. Počas kontrol policajti namerali alkohol v krvi dvom vodičom, čo je podľa Čížeka pri festivale s účasťou 30.000 ľudí úplné minimum.Na festivale Pohoda už 20 rokov nepredávajú tvrdý alkohol a v roku 2018 festival prvýkrát zaviedol odlišné náramky pre návštevníkov pod 18 rokov, aby boli ľahko rozpoznateľní a nepredávali im alkoholické nápoje. Čížek verí, že to by sa mohlo stať tradíciou aj na iných festivaloch. Fórum Pi s rozumom podľa neho na festivale prevádzkuje dve stanovištia a päť hliadok, u ktorých sa môže každý účastník v ktorejkoľvek dennej alebo nočnej hodine otestovať, či to neprehnal s alkoholom, alebo či už môže napríklad šoférovať. Dodal, že až 60 percent ľudí prekvapilo, že majú v krvi zostatkový alkohol.tvrdí Kaščák. Doplnil, že už 20 rokov kontrolujú hladinu alkoholu aj u personálu na festivale.Podľa Štatistického úradu SR spotreba alkoholu na Slovensku klesá, pričom od roku 1990 klesla skoro o 30 percent, pričom momentálne je približne na úrovni celkového priemeru Európskej únie (EÚ). Výrazne klesá aj spotreba alkoholu u mladistvých. Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov, ktorá sa realizuje v krajinách EÚ, ukázala, že za osem rokov sa nelegálna spotreba alkoholu u detí do 13 rokov znížila o 52 percent.Podľa štatistík MV SR však vzrástol na Slovensku v roku 2018 počet dopravných nehôd, pri ktorých bol u vodičov zistený alkohol, o štyri percentá. Štatistiky MV SR tiež uvádzajú, že o 18 percent viac nehôd pod vplyvom alkoholu sa stane v letných mesiacoch. Rizikoví sú najmä mladí vodiči do 24 rokov, ktorí spôsobia v priemere každú piatu dopravnú nehodu a tiež 21 percent dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu.