Na Pohode tvrdý alkohol nepredávali. Pomáhali aj hliadky Pi s rozumom

Bratislava 19. júla (TASR) – Festival Pohoda, ktorý sa konal v dňoch 5. až 7. júna na trenčianskom letisku, ponúkol nielen zaujímavý hudobný program, ale aj množstvo sprievodných podujatí a aktivít. Patrí medzi ne aj aktivita organizovaná v spolupráci so združením Pi s rozumom na podporu zodpovedného prístupu k alkoholu u skupín, pre ktoré je na takýchto akciách rizikovým, teda u neplnoletých návštevníkov a vodičov.Pri približne 30.000 návštevníkoch, ktorí sa na 22. ročníku festivalu zúčastnili, mali pracovníci v nápojových centrách plné ruky práce. Zisťovať vek každého mladého návštevníka je náročné, preto organizátori v spolupráci s Pi s rozumom navrhli farebne odlíšené festivalové náramky, ktoré obsluhu upozornili, že návštevník ešte nie je plnoletý a alkoholické nápoje mu predať nemôžu.Zodpovedný prístup k alkoholu je počas festivalu dôležitý aj pre každého, ktorý sa po ňom chystá sadnúť si za volant. Práve preto mohli návštevníci počas celého trvania festivalu stretnúť vyškolené hliadky vybavené certifikovanými alkohol testermi, vďaka ktorým si mohli kedykoľvek otestovať svoju hladinu alkoholu.Zmerať hladinu alkoholu si počas celého festivalu nechalo približne 3000 návštevníkov. Najväčší záujem o túto aktivitu bol podľa očakávaní v nedeľu ráno, kedy z festivalu odchádzalo najviac návštevníkov. Zostatkový alkohol pritom prekvapil mnohých, po zistení zvyškového alkoholu si návštevníci nesadli za volant, ale našli si za seba náhradného šoféra či čakali na to, kým alkohol úplne odbúrajú. Návštevníci, ktorí nafúkali, sa vracali aj niekoľkokrát, aby sa uistili, že už sú spôsobilí šoférovať.O úspechu hliadok Pi s rozumom svedčia aj cestné štatistiky z Trenčianskeho kraja počas trvania festivalu. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne potvrdil, že na území okresu Trenčín nebola v týchto dňoch zaevidovaná žiadna dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu. Aj počet tých, ktorí to riskovali a do auta si sadli ešte nepripravení, nebol vysoký, bolo zistených osem vodičov pod vplyvom alkoholu.povedal pre TASR šéf Pohody Michal Kaščák.povedal pre TASR Erik Čížek, predseda Fóra Pi s rozumom.