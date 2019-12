Na pojednávaní o zmenkách sa čítala dohoda o vyšetrovacom tíme Kuciak

Obžalovaný Marian K. (vpravo) a jeho advokát Michal Mandzák sedia na hlavnom pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 16. decembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Obžalovaný Marian K. (vpravo) a jeho advokát Michal Mandzák sedia na hlavnom pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 16. decembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pezinok 16. decembra (TASR) – Na pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku sa čítala dohoda o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu s Talianskom a Europolom vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa obžalovaného Mariana K. dokazuje, že Europol nemal skúmať jeho telefón, čo by spochybnilo prepisy z Threemy ako zákonný dôkaz.Europol analyzoval dva telefóny Mariana K., z ktorých dešifroval aj zálohu komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Threema. Cez ňu si mal Marian K. písať s viacerými sudcami a ovplyvňovať ich rozhodovanie. Podľa obžalovaného na to Europol vzhľadom na túto zmluvu nemal právo. Doplnil, že cieľom vyšetrovacieho tímu malo byť vyšetrenie podozrení plynúcich z posledného článku Kuciaka. Písal v ňom o prítomnosti talianskej mafie na Slovensku.Obžalovaný Marian K. vo svojom vyjadrení k prečítanej dohode uviedol, že ju za slovenskú stranu podpisoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár, zatiaľ čo za Taliansko kalábrijský prokurátor. Podľa neho je to, akoby podpisoval s ministrom zmluvu štátny tajomník.Obhajca obžalovaného Michal Mandzák taktiež namietal absenciu súhlasu ministra spravodlivosti so zriadením spoločného vyšetrovacieho tímu. To rozporoval splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic, ktorý má k dispozícii dohodu o zriadení tímu, ktorú podpísala ešte exministerka spravodlivosti za Most-Híd Lucia Žitňanská.Senát počas pondelkového pojednávacieho dňa tiež povolil obhajobe na vlastné náklady zabezpečiť na januárové pojednávanie jedného zo znalcov v civilnom konaní o zmenky Markízy Geralda La Porteho. Ten v civilnom konaní nevylúčil, že by mohli byť sporné zmenky podpísané v roku 2000, tak ako tvrdia obžalovaní.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.ghm lem