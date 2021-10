Na politické hry opäť doplatia zamestnanci?

AMOBE

23.10.2021 (Webnoviny.sk) -V NR SR sa rokuje o novom znení novely Zákonníka práce, ktorá zásadne mení daňovo-odvodové zaťaženie pri stravnom. „Zrovnoprávnenie“ finančného príspevku a stravných poukážok a elektronických kariet bude podľa poslaneckej novely poslanca Mariána Viskupiča (SaS) znamenať, žeV prípade schválenia novely hrozí zamestnancom ešte ďalšie ohrozenie. Navrhovaná úprava síce zákonom nemení to, že zamestnávatelia majú lístky dávať vopred.Obeťou novej legislatívy sa tak stane zamestnanec i zamestnávateľ.Teda namiesto toho, aby politici hľadali formy a prostriedky na to, ako vyrovnať daňové zvýhodnenie finančného príspevku so stravenkami v prospech zamestanca,Naopak, parlament sa navyše vôbecV čase zdražovania potravín, energií a následného zdražovania jedál v reštauráciách saNamiesto podpory zamestnancov, nízkopríjmových skupín a gastroprevádzok, ktoré sú takmer z polovice závislé na obľúbených menučkách, sa politici dohodli, že ušetria na zamestnancoch.Zamestnávateľom berie i jeden z nástrojov motivácie zamestnancov v oblasti príspevkov na stravné.