Na pomoc Ukrajine od začiatku vojny Poliaci už poskytli takmer 5 percent svojho HDP

14.11.2024 (SITA.sk) - Poľsko na pomoc Ukrajine od začiatku ruskej invázie vyčlenilo už toľko financií, aká je hodnota 4,91 percenta poľského ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to úrad poľského prezidenta na mikroblogovacej sieti X, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.Úrad prezidenta zdôraznil, že v pomere k HDP je poľská pomoc Ukrajine najväčšia na svete. Zároveň Varšava ako prvá Kyjevu poskytla vo veľkom rozsahu ťažké zbrane. Úrad poľskej hlavy štátu dodal, že krajina patrí medzi tie, ktoré prijali naviac ukrajinských utečencov. Zhruba 85 percent poľskej pomoci Ukrajine smeruje pre utečencov.Hodnota vojenskej pomoci Kyjevu zo strany Poľska je 3,23 miliardy eur. Úrad poľského prezidenta dodal, že do pomoci utečencom z Ukrajiny sa zapojila drvivá väčšina poľskej verejnosti. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil Poľský ekonomický inštitút sa do pomoci zapojilo 77 percent Poliakov.