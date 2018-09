Na poriadok počas volieb v Brazílii bude dohliadať 28.000 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 28. septembra (TASR) - Brazília nasadí viac ako 28.000 vojakov na zaistenie pokojného priebehu prezidentských, parlamentných a regionálnych volieb naplánovaných na 7. októbra. Oznámilo to v piatok tamojšie ministerstvo obrany.Vojaci budú nasadení v 13 z 26 brazílskych štátov vrátane Ria de Janeira. V tomto veľkomeste už armáda posilnila svoju prítomnosť v rámci boja proti kriminalite.povedal podľa agentúry DPA predstaviteľ rezortu obrany Walter Marinho.Vojaci budú vykonávať aj logistické operácie.V prezidentských, parlamentných a regionálnych voľbách v Brazílii môže odovzdať svoj hlas 147 miliónov oprávnených voličov.Podľa predpovedí by mali prezidentské voľby pokračovať aj druhým kolom 28. októbra. Pravdepodobne sa v nich stretnú pravicový kandidát Jair Bolsonaro s favoritom ľavice Fernandom Haddadom.Voľby sa uskutočnia v čase eskalácie politického násilia. Favorita prezidentských volieb v Brazílii Jaira Bolsonara na predvolebnej akcii 6. septembra bodol útočník nožom do brucha a museli ho previesť v kritickom stave do nemocnice. Podľa posledných informácii prebieha jeho zotavovanie úspešne.Podľa posledných prieskumov by Bolsonaro vo voľbách získal 28 percent hlasov. Na druhom mieste je kandidát ľavicovej Strany pracujúcich (PT) Fernando Haddad s 22 percentami. Tretí Ciro Gomes, ktorý počas mandátu prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu (2003-2011) zastával post ministra pre regionálnu integráciu, by získal 11 percent hlasov.Lula da Silva pôvodne kandidoval za Stranu pracujúcich. Volebný súd mu však kandidatúru zakázal, pretože exprezident si odpykáva trest odňatia slobody za korupciu a pranie špinavých peňazí. Novým kandidátom strany sa stal Fernando Haddad.