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15. augusta 2026
Na prešovskom Sídlisku Sekčov vybudujú nové trhovisko s desiatimi stánkami
Tagy: sídlisko Sekčov Trhovisko
Podľa primátora Oľhu však nejde iba o dostupnosť tovaru od lokálnych pestovateľov, ale aj o zveľadenie verejného priestoru a oživenie miest na sídliskách. Na Sídlisku Sekčov v Prešove pribudne nové ...
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15.8.2026 (SITA.sk) - Podľa primátora Oľhu však nejde iba o dostupnosť tovaru od lokálnych pestovateľov, ale aj o zveľadenie verejného priestoru a oživenie miest na sídliskách.
Na Sídlisku Sekčov v Prešove pribudne nové trhovisko s desiatimi predajnými stánkami. Mesto ho za viac ako 300-tisíc eur vybuduje na Exnárovej ulici pred bytovými domami číslo 5 až 9. Súčasťou projektu budú aj spevnené plochy, rozšírenie existujúceho parkoviska, riešenie inžinierskych sietí, stojany na bicykle a nové detské ihrisko.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, stavenisko si tento týždeň prevzala spoločnosť IBEG, a. s. Prešov, ktorá je zhotoviteľom stavby. Podľa zmluvy o dielo majú práce trvať približne päť mesiacov. Zhotoviteľ však podľa mesta plánuje stavbu dokončiť v predstihu, približne do konca októbra tohto roka.
„Trhoviská boli kedysi neodlučiteľnou súčasťou miest, potom postupne takmer úplne vymizli. Časom sme si však uvedomili, že nie všetko dokážeme nahradiť modernými supermarketmi, a tak po tržniciach opäť stúpol dopyt,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Podľa neho však nejde iba o dostupnosť tovaru od lokálnych pestovateľov, ale aj o zveľadenie verejného priestoru a oživenie miest na sídliskách. „Tržnicu už dostalo Sídlisko III, teraz prinášame malé trhovisko aj na Sekčov. Veľkým snom je stále aj centrálna tržnica v centre mesta, tam nás však do realizácie zámeru aj napriek opakovaným rokovaniam nepustili krajskí pamiatkari,“ dodal Oľha.
Výstavba trhoviska si podľa mesta nevyžiada dopravné obmedzenia. Celkové náklady na jeho vybudovanie presiahnu 306-tisíc eur vrátane DPH. Nový priestor má podľa samosprávy slúžiť nielen na predaj čerstvého ovocia a zeleniny od lokálnych pestovateľov, ale aj ako komunitný priestor pre obyvateľov sídliska.
Zdroj: SITA.sk - Na prešovskom Sídlisku Sekčov vybudujú nové trhovisko s desiatimi stánkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Sídlisku Sekčov v Prešove pribudne nové trhovisko s desiatimi predajnými stánkami. Mesto ho za viac ako 300-tisíc eur vybuduje na Exnárovej ulici pred bytovými domami číslo 5 až 9. Súčasťou projektu budú aj spevnené plochy, rozšírenie existujúceho parkoviska, riešenie inžinierskych sietí, stojany na bicykle a nové detské ihrisko.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, stavenisko si tento týždeň prevzala spoločnosť IBEG, a. s. Prešov, ktorá je zhotoviteľom stavby. Podľa zmluvy o dielo majú práce trvať približne päť mesiacov. Zhotoviteľ však podľa mesta plánuje stavbu dokončiť v predstihu, približne do konca októbra tohto roka.
„Trhoviská boli kedysi neodlučiteľnou súčasťou miest, potom postupne takmer úplne vymizli. Časom sme si však uvedomili, že nie všetko dokážeme nahradiť modernými supermarketmi, a tak po tržniciach opäť stúpol dopyt,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Podľa neho však nejde iba o dostupnosť tovaru od lokálnych pestovateľov, ale aj o zveľadenie verejného priestoru a oživenie miest na sídliskách. „Tržnicu už dostalo Sídlisko III, teraz prinášame malé trhovisko aj na Sekčov. Veľkým snom je stále aj centrálna tržnica v centre mesta, tam nás však do realizácie zámeru aj napriek opakovaným rokovaniam nepustili krajskí pamiatkari,“ dodal Oľha.
Výstavba trhoviska si podľa mesta nevyžiada dopravné obmedzenia. Celkové náklady na jeho vybudovanie presiahnu 306-tisíc eur vrátane DPH. Nový priestor má podľa samosprávy slúžiť nielen na predaj čerstvého ovocia a zeleniny od lokálnych pestovateľov, ale aj ako komunitný priestor pre obyvateľov sídliska.
Zdroj: SITA.sk - Na prešovskom Sídlisku Sekčov vybudujú nové trhovisko s desiatimi stánkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: sídlisko Sekčov Trhovisko
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