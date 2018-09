Na pretekoch Okolo Slovenska sa predstaví aj najlepší tím sveta

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 5. septembra (TASR) - Populárne cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú už na budúci týždeň svoju 62. kapitolu. Tradičné podujatie, ktoré sa začne 12. septembra úvodným prológom v Poprade, sa udržalo v hierarchii pretekov v kategórii Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) 2.1, no tento rok sa organizátorom podaril husársky kúsok, keď sa na slovenských cestách premiérovo predstaví momentálne najlepší tím sveta Quick-Step Floors a ďalšia stajňa WorldTour Bora-Hansgrohe s Jurajom Saganom a Erikom Baškom.To by mali byť hlavné ťaháky päťdňového podujatia, ktoré sa ponesie opäť v znamení hesla od Tatier k Dunaju a skončí sa 16. septembra etapou z Nitry do Galanty. Pretekári budú bojovať o päť cenných dresov. Žltý je určený pre celkového víťaza, s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže, s červenými bodkami pre najlepšieho vrchára, biely pre najlepšieho mladého jazdca a bielo-modro-červený pre najlepšieho Slováka. Špeciálna prémia od súkromných podporovateľov podujatia 1500 eur čaká pre najlepšieho domáceho cyklistu do 23 rokov.Rozpočet podujatia je vyrovnaný a je vyše 400.000 eur, povedal generálny riaditeľ pretekov a zároveň prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.povedal na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.Organizátori sa opäť o niečo priblížili k naplneniu svojich dlhodobých cieľov. Tými sú stabilizovať sa v kategórii 2.1, pritiahnuť na domáce preteky trojnásobného majstra sveta Petra Sagana a dostať ich do priameho prenosu na Eurosporte.pokračoval Privara.Zo 62. ročníka sa podarilo vybaviť priamy prenos na RTVS iba na stredajší prológ z Popradu, z každej z ďalších etáp bude v televízii asi 20-minútový záznam.Najväčším ťahákom pre divákov budú dva WorldTour tímy. Quick Step príde na Slovensko v nesmierne silnej zostave s Julianom Alaphilippeom, dvojnásobným víťazom etapy na Tour a víťazom súťaže vrchárov, tohtoročným víťazom Okolo Flámska Nikim Terpstrom, Bobom Jungelsom, Yvesom Lampaertom či Zděnkom Štybarom. Štyria cyklisti v jeho farbách sa zúčastnili na tohtoročnej Tour. V Bore budú ťahať pozornosť najmä domáci Juraj Sagan a Baška, s nimi prídu aj Talian Matteo Pelucchi či Nemec Rüdiger Selig. Kvalitné mená sú aj v nomináciách piatich prokontinentálnych tímov. V drese CCC Polkowice bude obhajovať vlaňajší titul Slovinec Jan Tratnik, ktorý bude od nasledujúcej sezóny jazdiť už vo farbách WT tímu Bahrain Merida. Cofidis príde so skúseným Afričanom Danielom Teklehaimanotom, v belgickej reprezentácii nechýbajú Serge Pauwels a Ben Hermans, ktorí by sa mali predstaviť aj na MS v Innsbrucku. Slovenské farby budú hájiť pretekári jediného domáceho kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica a reprezentačný výber.Tohtoročná trať má päť etáp. Po úvodnom prológu na 1,6 km v uliciach Popradu nasleduje "Tatranská etapa" so siedmimi horskými prémiami a dojazdom na Štrbské Pleso (164,4 km), sedem vrchárskych skúšok nasleduje aj v 2. etape z Ružomberka na futbalový štadión v Dubnici nad Váhom (191,7 km). V 3. čaká na pelotón 180,6 zvlnených km do Nitry vhodných pre klasikárov a na záver dostanú šancu aj špurtéri s nedeľňajším cieľom v Galante (157,2 km)želal si Privara. Dokopy čaká na cyklistov 696 km cez 111 miest a obcí Slovenska so 17 vrchárskymi a 12 rýchlostnými prémiami.