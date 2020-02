Na preteky sa vzali lyže viac do zimy, sype si popol na hlavu servisný tím sestier Fialkových

Veľká kritika

Vzali sa lyže viac do zimy

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Mohla to byť medailová bodka za svetovým šampionátom v biatlone, ale nebola. Sestry Paulína a Ivona Fialkové takmer plakali po príchode do cieľa pretekov s hromadným štartom v talianskej Anterselve. Pätnáste a dvadsiate piate miesto slovenského sesterského dua nekorešpondovalo s ich ambíciami.Paulína mala najlepšiu streľbu spomedzi kompletného 30-členného poľa pretekárok a aj tak v cieli zaostala za víťaznou Nórkou Marte Olsbuovou Röiselandovou o viac než minútu a pol. Skončila pätnásta, lebo jej jednoducho povedané - nešli lyže. Pritom reálne patrí do top desiatky najrýchlejších biatlonistiek súčasnosti."Neviem, čo mám na to povedať. Veľká kritika na servisný tím. Obiehalo ma päť - šesť ľudí v každom kole. Tá streľba bola iba záchrana, aby som nebola celkom vzadu. S touto streľbou hocikedy inokedy... Vieme, na čo mám. Je mi z toho až do plaču," smutne poznamenala 27-ročná Paulína Fialková pre RTVS.Čo sa mohlo na prvý pohľad zdať ako výhovorka, bola napokon smutná realita. Člen servisného tímu sestier Fialkových Juraj Valenta priznal chybu: "Spätne sme si to vyhodnotili a nastala chyba pri príprave lyží. Chytilo to špinu a lyže sa spomaľovali. Pritom voskovanie aj lyže boli dobré, ale urobili sme niečo navyše, čo tam nemalo byť. Tým, že sme až príliš chceli, sme to prekombinovali," uviedol Valenta pre RTVS.Bežecký a kondičný tréner sestier Fialkových Martin Bajčičák na margo vzniknutej situácie smutne poznamenal: "Vzali sa na preteky lyže, ktoré boli viac do zimy a dážď urobil svoje. Paulína nemala také lyže, aby s nimi dosiahla na medailu. Bohužiaľ, dnes ju mohla urobiť."Paulína Fialková nebude na svetový šampionát v Anterselve spomínať v dobrom. Nedosiahla ani jedno umiestnenie v Top 10 a jej najlepší výsledok bola práve 15. priečka z "masáku". Pritom vo Svetovom pohári už osemkrát vystúpila na stupne víťazov, hoci ani raz na ten najvyšší.Vytúženého cenného kovu sa v Taliansku nedočkala, ale verí, že sa jej to v kariére niekedy podarí. "Pre mňa bude medaila na nejakom vrcholnom podujatí niečo, na čo budem asi dlho čakať a o to viac si to potom budem vážiť," dodala P. Fialková.