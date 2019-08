Na prihraničnom rakúskom zámku Schloss Hof budú Slovenské dni

Na archívnej snímke pohľad na zámok Schloss Hof. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) – Počas blížiacich sa slovenských štátnych sviatkov bude v rakúskom zámockom komplexe Schloss Hof neďaleko Bratislavy špeciálny program 31. augusta, 1. a 15. septembra.Záujemcovia o históriu môžu so slovenským lektorom spoznať honosné zámocké priestory, obytný apartmán jeho zakladateľa princa Eugena Savojského, komnaty uhorskej kráľovnej Márie Terézie, barokovú zámockú kaplnku s veľkolepou freskovou výzdobou či reprezentačnú sálu. Samostatný zábavno-poučný program pre malých návštevníkov je pripravený v Detskom a rodinnom svete Bäkenhof aj pri zvieratách, v historickom labyrinte, na zámockom ihrisku a dvoch dobrodružných okruhoch v zámockom areáli.informuje zámocká sprievodkyňa Annamária Dudášová.Podľa nej Veľká slávnosť koní patrí k najobľúbenejším podujatiam v regióne Moravského poľa. Pozornosť budú pútať aj vzácne barokové oslíky, ušľachtilé kone a poníky, ktoré sa tiež predstavia. Talentovaní jazdci predvedú svoje umenie na zámockej lúke, kde možno obdivovať rozmanité plemená koní, ich obratnosť i okamžité reakcie v niekoľkých disciplínach, čo vytvára osobitné čaro tejto akcie.dodáva sprievodkyňa.Bratislavčania sa do prihraničného zámku dostanú z Devínskej Novej Vsi pešo alebo na bicykli cez Most slobody ponad rieku Morava. Cestujúci vlakom môžu zo železničnej stanice Marchegg využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu.upozorňuje Dudášová.