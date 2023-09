Na programe pre verejnú správu si dalo záležať päť politických subjektov, tvrdí po zhodnotení programov ÚMS

Dobrý začiatok pre diskusiu

22.9.2023 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) zhodnotila v programoch politických strán opatrenia pre samosprávy. Predstavitelia samospráv skonštatovali, že nejeden politický subjekt si osvojil témy, ktoré považujú za prioritné.Napríklad posilnenie kompetencií a financovania miest a obcí, či potrebu komunálnej reformy. Ako ďalej uviedla ÚMS v tlačovej správe, vnímajú to ako dobrý začiatok pre diskusiu.„ÚMS zhodnotila volebné programy podľa toho, ako strany poňali reformu z pohľadu zmeny kompetencií, územnosprávneho členenia Slovenska, financovania samospráv, volebného systému, regionálnej politiky a verejnej správy," uviedla únia.Apeluje tiež na komplexnú reformu verejnej správy, ktorú podľa nej samospráva potrebuje, ak má fungovať efektívne, bezpečne a udržateľne a vytvárať podmienky pre spokojný život obyvateľstva.Ako uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková , na svojom programe si z hľadiska reformy verejnej správy dalo záležať päť politických subjektov.Ide o strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Aliancia a hnutia Progresívne Slovensko (PS) „Témy rozobrali komplexne, do obsahu aj návrhov sa pretavili praktické znalosti a skúsenosti viacerých čelných predstaviteľov strán.„Ostatné strany sa samosprávou zaoberajú okrajovo, niektoré len v rozsahu slov alebo viet ( Sme rodina – priamo alebo nepriamo celkom 10 slov, Smer – priamo alebo nepriamo 5 viet, SNS – priamo alebo nepriamo – 10 viet)," uviedla ÚMS v hodnotení.Podľa únie v programoch cítiť, že sú zaťažené individuálnymi skúsenosťami, ktoré sa premietajú do návrhov, no neraz ide o riešenia marginálnych problémov.ÚMS tiež v programoch vníma aj nevedomosť politických subjektov o fungovaní samospráv a poniektoré návrhy prirovnáva k „zbožným želaniam".V prípade Hlasu, progresívcov, Demokratov i KDH únia pozitívne hodnotí, že tieto subjekty chcú decentralizovať a uznávajú úlohu silnej samosprávy pre silný štát.„Zmena financovania je témou, ktorá sa v programoch volebných strán objavuje najčastejšie. Opakujúcou sa témou, na ktorej je zhoda, je presun rozhodovania o čerpaní eurofondov do územia. Niektoré predstavené návrhy na zmenu financovania sú, podľa nás, tak, ako sú uvedené, nerealizovateľné (preniesť výber daní z príjmov na samosprávy, dať samosprávam podiel na v území vybratej DPH a dane s príjmov...)," uviedla ÚMS.Upozornila aj na to, že v návrhoch sa opakuje zmena spôsobu financovania na daňový mix, čo ale v minulosti pre samosprávy znamenalo absolútnu závislosť na rozhodnutiach centrálnej vlády.Najkomplexnejší program pre regionálnu politiku, verejnú správu a samosprávy má podľa ÚMS strana Hlas-SD. Únia tvrdí, že strana dané témy rozobrala komplexne a v návrhoch sa prejavili praktické skúsenosti členstva strany.Návrhy kresťanských demokratov označila ÚMS za akúsi predstavu o reforme samosprávy a jej financovania. V programe Demokratov si ÚMS všíma komplexný popis potenciálneho procesu reformy verejnej správy, no niektoré poniektoré z ich návrhov považuje za nerealizovateľné.„Program hovorí o reforme verejnej správy vrátane reformy KE a BA bez väčších detailov, finančnej podpore obcí, ktoré budú spolupracovať. Hovorí o zavedení daňového mixu bez väčších detailov," hodnotí únia program progresívcov a dopĺňa, že PS v jednej vete procesne popisuje aj reformu verejnej správy.Aliancia sa podľa ÚMS rozsiahlo venovala regionálnemu rozvoju a samosprávam, no nepriniesla ani len čiastkové riešenia vedúce k stanoveným cieľom a niektoré požiadavky formulovala nejasne.„V rozsiahlom texte volebného programu sa vo viacerých kapitolách objavuje samospráva, ale skôr ako nositeľ povinnosti alebo kontrolovaný subjekt," konštatuje únia na margo programu koalície OĽaNO a priatelia Únia pokladá zmenu financovania územnej samosprávy za najdôležitejšiu. Je tiež toho názoru, že je nutné zvýšiť finančnú autonómiu samospráv a posilniť ich príjmy.Financovanie prostredníctvom daňového mixu by podľa nich viedlo k posilneniu závislosti od rozhodnutí centrálnej vlády, a tiež by znížilo motiváciu a nepomohlo by lepšiemu využívaniu zdrojov v území. Únia ale ocenila i to, že strany sa stotožnili s posilnením postavenia samospráv pri čerpaní európskych prostriedkov.„Najmä v horších časoch sú to práve vedenia miest a obcí, ktoré sú bližšie svojim obyvateľom, vďaka decentralizovanému riadeniu, vzájomnému učeniu sa, pomáhaniu si navzájom lepšie zvládať krízy a byť flexibilnejší. Faktom je však aj to, že potom, ako krízy pominú, vyriešia sa, opäť sa na samosprávu zabúda a na scénu prichádzajú centralisti, ktorí si mylne myslia, že bez nich by svet neexistoval a ani nefungoval a samospráva ide do úzadia. To je ale obrovská chyba, pretože samospráva má rovnaké a ešte oveľa väčšie úlohy aj v lepších časoch, kedy dokáže efektívnejšie manažovať rast a rozvoj krajiny ako centrálna vláda“, uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.