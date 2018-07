Na projekty cestovného ruchu v Prešovskom kraji pôjde 19 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 13. júla (TASR) - Trinásť štandardných projektov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na roky 2014-2020 dostane na svoju realizáciu prostriedky z Európskej únie. Najúspešnejšími boli projekty Prešovského samosprávneho kraja (PSK), až 11 z nich si rozdelí vyše 19 miliónov eur. Projekty sa zameriavajú najmä na cestovný ruch, kultúru a rozširovanie cyklotrás. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK.Najväčšia suma, štyri milióny, poputuje podľa jej slov na tretiu etapu historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.priblížila Heilová.Druhou najvyššou sumou, 2,8 milióna eur, bol podporený projekt na zachovanie, prezentáciu a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území. Na slovenskej strane, v Bardejove, sa plánuje obnoviť františkánsky kláštor zo 14. storočia a potom sa v ňom zriadia dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti.doplnila Heilová.Ďalších takmer 365.000 eur poputuje na zmodernizovanie a spojenie už existujúcich turistických chodníkov po oboch stranách hraníc. Finančnú podporu vo výške 505.000 eur získal projekt za spoločné zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov. Takmer 1,6 milióna eur dostane projekt Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov. Jeho cieľom je vytýčenie a označkovanie jednej z najstarších obchodných ciest v Hornom Uhorsku Porta Rusica so sprievodnou infraštruktúrou, úpravou existujúcich trás a chodníkov pre cyklistov.povedala Heilová.Suma 1,6 milióna eur pomôže projektu Človek v Tatrách – Tatry v človeku vytvoriť unikátny produkt kultúrnej a vlastivednej turistiky európskeho významu na Slovensku v podobe tradičného Múzea cestovného ruchu v Poprade. Na poľskej strane bude zriadené Múzeum horolezectva a lyžiarstva v Zakopanom.Na zlepšenie a rozšírenie existujúcej cezhraničnej cyklistickej trasy, historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, pôjde rovnaká suma, teda 1,6 milióna eur. Projekt umožní turistom dostať sa na bicykli do TANAP-u na oboch stranách hranice a využiť dopravu tatranskými električkami a lanovkami. Naplánovaná je aj revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupská záhrada – Spišské Podhradie, kde sa budú konať kultúrno-duchovné podujatia a spoločné cezhraničné aktivity medzi partnermi. Súčasťou projektu je aj výstavba parkovacej a odstavnej plochy. Na realizáciu projektu, v ktorom je zahrnutý aj kultúrno-duchovný turizmus poľského mesta Głogów Małopolski, je vyčlenených 1,1 milióna eur.