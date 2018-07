Na proteste proti dôchodkovej reforme zadržali aj asistenta Navaľného

Ľudia protestujú proti vládnym plánom na podstatné zvýšenie veku odchodu do dôchodku v Moskve 28. júla 2018. Proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy demonštrovali tisíce ľudí vo viacerých mestách Ruska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. júla (TASR) - Ruská polícia v nedeľu v Moskve počas protestu proti plánom na zvyšovanie veku odchodu do dôchodku zadržala asistenta opozičného politika Alexeja Navaľného a ďalšie dve osoby.Informovala o tom v nedeľu agentúra Interfax s tým, že okrem Navaľného asistenta, Olega Stepanova, bol zadržaný aj predseda Libertariánskej strany Ruska Sergej Bojko a moderátor mítingu Michail Čičkov. Dôvod ich zadržania nie je známy, dodal Interfax s odvolaním sa na podpredsedu Libertariánskej strany Kirilla Samodurova.Organizátorom dnešnej protestnej akcie, ktorá sa konala na Sacharovovej triede, bola práve Libertariánska strana. Podľa odhadov polície sa na nej zúčastnilo asi 2500 ľudí, organizátori informovali o približne 6000 účastníkoch.Zhromaždení podľa Interfaxu skandovali heslá proti zvýšeniu dôchodkového veku, žiadali demisiu vlády a zmenu mocenských pomerov.Podľa agentúry AP sa na proteste zúčastnil aj Navaľnyj, ktorý však nepredniesol žiaden prejav. V minulosti bol políciou opakovane zadržaný, keď vyzýval na účasť na úradne nepovolených protivládnych protestoch a keď sa na nich zúčastňoval.Protesty proti vládnym plánom na podstatné zvýšenie veku odchodu do dôchodku sa v rôznych mestách Ruska konali aj v sobotu a zúčastnili sa na nich tisíce ľudí.Ruská vláda v júni predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku – v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov. K týmto zmenám by malo dôjsť postupne počas 15 rokov trvajúceho prechodného obdobia, ktoré by sa malo začať už na budúci rok.Táto dôchodková reforma však vyvolala pobúrenie, a to najmä u mužov. Podľa štatistických údajov Svetovej banky spred dvoch rokov sa totiž 43 percent ruských mužov veku 65 rokov nedožije.Napriek protestom a kritike ruská Štátna duma vládny návrh zákona schválila v prvom čítaní.