Na protestnom zhromaždení v Senici žiadali zachovanie okresného súdu predstavitelia mesta aj obcí okresu

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zachovanie Okresného súdu v Senici požadovali v stredu pred jeho budovou predstavitelia samosprávy Senice a obcí z okresu.Dlho pripravovaná reforma súdnej mapy rátala so zachovaním súdu v Senici, podľa primátora Martina Džačovského však existujú informácie, že na poslednú chvíľu má prísť k zmene a sídelným súdom pre Záhorie sa má stať Okresný súd v Malackách.Zo senického súdu má podľa informácií Džačovského zostať len pracovisko súdu v Malackách, v kompetencii ministra spravodlivosti bude možnosť takéto pracoviská zrušiť.Protestné zhromaždenie podporil aj predseda Okresného súdu v Senici Milan Trylč, podľa ktorého je pre sídlo súdu na Záhorí najvhodnejšia Senica.Argumentoval produktivitou senického súdu, jeho priestorovými možnosťami, geografickou polohou v rámci regiónu Záhoria, ale aj počtom sudcov.Okresný súd v Senici by po zlúčení s Okresným súdom v Skalici mal 16 sudcov, pričom súd v Malackách má len jedenásť sudcov.Protesty sú podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej dôkazom toho, že na stole je veľká reforma. „Žiadna reforma, ktorá sa týka súdov a ich reorganizácie sa asi nezaobíde aj bez protestov. Mňa osobitne mrzí, že sú tu protesty aj napriek tomu, že reforma neráta s tým, že by sa rušili pracoviská súdov, teda niet tu obavy o miesto výkonu práce či pre sudcu alebo akéhokoľvek zamestnanca,“ uviedla Kolíková.Dodala, že súdna reforma nie je o boji, kde bude pracovisko a kde sídlo súdu, ale je založená na zväčšovaní súdnych obvodov. Bez toho, aby sa zväčšovali súdne obvody sa podľa ministerky nedá docieliť špecializácia sudcov pre hlavné agendy.Primátor Džačovský požiadal v súvislosti s novými informáciami k súdnej mape o stretnutie ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ako aj predstaviteľov Národnej rady SR, zatiaľ sa však žiadne neuskutočnilo. Národná rada SR by sa rokovaním o novej súdnej mape mala zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla. Pôvodne mali poslanci rokovať o vládnom návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov na marcovej schôdzi. Očakávalo sa aj definitívne hlasovanie, napokon ho odložili.