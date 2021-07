Na protestoch pred parlamentom boli tajní americkí agenti, policajti vyvracajú ďalší hoax

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia vyvracia hoax o tom, že by boli počas minulotýždňových protestov pred Národnou radou SR medzi policajtmi tajní americkí agenti.Reaguje tak na fotografiu, ktorá má údajne zobrazovať policajta s americkou vlajkou na šiltovke. Polícia o tom informuje vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.Fotografia v skutočnosti zachytáva emblém, ktorý sa na americkú vlajku podobá len červeno-bielymi pásikmi.„Ak by ju aj mal, nie je to problém, keďže policajti zaradení do antikonfliktného tímu musia mať z výstroje oblečenú iba reflexnú vestu, zvyšok odevu môže byť civilný,“ uvádza polícia. Dodáva, že sú to práve členovia antikonfliktného tímu, ktorí sa efektívne starajú o pokojný priebeh podujatí.