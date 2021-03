Na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR eviduje súdna rada jediného kandidáta

Je ním 59-ročný sudca Pavol Naď, predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, ktorý je v súčasnosti na stáži na najvyššom súde.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR eviduje jedného kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR). Pavla Naďa navrhla na šéfa novovznikajúceho súdu Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach aj členovia súdnej rady Ján Mazák a Martin Michalanský. Návrhy na kandidátov na funkciu prvého predsedu NSS SR je možné predkladať do piatka 19. marca do 14:00. Voľba by sa mala uskutočniť 20. apríla.„Ako sudca sa vyznačuje, ako sa to všeobecne uznáva v sudcovských kruhoch, vysokou kvalitou rozhodovacej činnosti a pevným morálnym profilom. Navyše, Naď predložil mimoriadny kvalitný projekt budovania a riadenia najvyššieho správneho súdu. Z jeho motivačného listu vyplýva, že sa uchádza o tento vrcholový post výlučne preto, aby sa najvyšší správny súd stal praktizujúcim súdom a nielen súdom na papieri,“ uviedol predseda súdnej rady Ján Mazák, ktorý pozná uchádzača len z jeho profesionálnej kariéry.Voľba predsedu NSS SR sa mala uskutočniť už 2. marca. Avšak jediný uchádzač, predseda Okresného súdu Žilina Jaroslav Macek , vzal 26. februára späť svoj súhlas s kandidatúrou. Rozhodnutie odôvodnil tak, že zo skladby uchádzačov na sudcov NSS SR vyplýva, že nebude schopný zabezpečiť implementáciu svojho projektu na začatie jeho činnosti.