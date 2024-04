Na pultoch predajní Lidl je čoraz viac slovenských potravín

3.4.2024 (SITA.sk) -Je mnoho pohľadov a štatistík, ktoré hovoria o podiele slovenských potravín v reťazcoch. Len samotný počet produktov vystavených na pultoch či zobrazených v letákoch však nehovorí o ničom podstatnom. Z údajov v tabuľkách sa ešte nikto nikdy nenajedol. Na druhej strane, čo je doma, to sa počíta. Najdôležitejšia je suma, ktorú slovenskí dodávatelia inkasujú za svoje produkty a tá v Lidli neustále rastie! V predošlom roku zaplatil diskont domácim výrobcom viac ako 500 miliónov EUR v čistom za potraviny, ktoré skončili na pultoch jeho slovenských predajní.Nedávny prieskum agentúry 2muse pre Zväz obchodu potvrdil, že slovenskí spotrebitelia preferujú predovšetkým domáce potraviny. V tomto duchu sa vyjadrilo až 76% respondentov. Okrem slovenskej produkcie dôverujeme aj výrobkom z Čiech a Nemecka. A práve dodávatelia z týchto troch krajín sú dlhodobo na čele rebríčka Lidl Slovenská republika podľa hodnoty dodaného tovaru. Na prvom mieste boli aj v roku 2023 Slováci pred Nemcami a Čechmi."Poradie krajín, z ktorých nakupujeme najviac potravín sa už roky nemení. Zväčšuje sa však náskok slovenských dodávateľov pred nemeckými a českými. Kým hodnota slovenských potravín narástla v roku 2023 o tri percentá, v prípade iných krajín naopak klesla. Tešíme sa z pozitívneho vývoja v prospech slovenských dodávateľov a našim cieľom je naďalej posilňovať našu spoluprácu s domácimi potravinármi," povedala Justyna Siekanko, konateľka Lidl Slovenská republika pre rezort nákupu.V roku 2023 mali slovenské výrobky vyše 35-percentný podiel na celkovej hodnote potravín dodaných pre Lidl Slovenská republika. Medziročne išlo o nárast viac ako 70 miliónov EUR. Ide pritom o nákupné ceny bez DPH a marže predajcu a teda sumu, ktorú dodávatelia dostanú na svoje účty."V minulom roku sme približne 260 slovenským dodávateľom zaplatili viac ako 506 miliónov EUR. Okrem hodnoty sa podiel slovenských dodávateľov zvýšil aj v objeme dodaného tovaru. Spoluprácu so slovenskými dodávateľmi myslíme vážne. Osobne sa chcem stretnúť s našimi partnermi, pretože rásť a vyhovieť zákazníkovi dokážeme iba spoločne," uzavrela J. Siekanko, členka vedenia Lidl Slovenská republika.Lidl neustále oslovuje slovenských dodávateľov. Okrem pravidelne organizovaných podujatí aj so záštitou Ministerstva pôdohospodárstva – Lidl akadémia a Lidl dodávateľský deň, komunikuje diskont aj výzvu určenú domácim potravinárom. Formulár je dostupný na webe reťazca: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143 Spoluprácu s Lidlom si pochvaľujú aj dodávatelia, ktorí oceňujú predovšetkým férovosť a stabilitu. Vďaka tomu sa totiž môžu ďalej rozvíjať. "Aj na impulz Lidla sme investovali do novej prevádzky baliarne koreňovej zeleniny. Hlavne vďaka tejto investícii a spolupráci s lokálnymi zákazníkmi sa nám podarilo rozšíriť produkciu mrkvy, petržlenu a zeleru na Slovensku, pričom postupne smerujeme k úplnej sebestačnosti," povedal Juraj Mačaj, predseda predstavenstva Zeleninárska. V podobnom duchu sa vyjadrila aj marketingová riaditeľka pekárenskej spoločnosti Dobrota, Andrea Želiezková: "Najmä vďaka stabilnému partnerovi, akým Lidl pre nás je, vieme realizovať projekty zamerané na inováciu pekárenskej výroby či strojového parku a spoločne realizovať vývoj, na ktorom aktívne pracujeme."Informačný servis