Na pultoch slovenských kníhkupectiev možno nájsť i novinku od Nagyovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 22. apríla (TASR) – Nové tituly žánrov historického a spoločenského románu či trileru domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Táňa Keleová – Vasilková prichádza s novinkou Rodinné klbko. V každej rodine to vrie. Láskou, ale aj situáciami, ktoré prináša sám život. Rodina je ako klbko. Klbko zviazané láskou, zväčšujúce sa s pribúdajúcimi spoločnými rokmi, prežitými udalosťami, skrývajúce malé či väčšie tajomstvá, bolesti a prehry. Rovnako to platí pre rodinu Sáry a Vlada. Ich klbko je veľké, pretože majú štyri dospelé deti a večne sa u nich čosi deje. Čo sa však stane, ak sa klbko naruší? Vydaním tohto románu si spisovateľka dala darček k 55. narodeninám.Margaréta biela z pera Petry Nagyovej je príbehom Heleny Weinwurmovej, ktorá sa 27. marca 1942 ocitla spolu so sestrou Aničkou medzi 703 mladými dievčatami v druhom slovenskom transporte do Osvienčimu. Je to príbeh mladého dievčaťa, ktoré dospievalo v ženskej časti nacistického koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau. Prináša svedectvo doby, ktorá sa môže kedykoľvek zopakovať a ktokoľvek sa v nej môže stať nežiaducim. Hovorí o tom, aký dopad môžu mať osobné príbehy jednotlivca a tragédie na životy druhých, predovšetkým na najbližších a na ďalšie generácie. Odhaľuje bolestivé spomienky jednej ženy, neskôr matky, ktorá po skúsenosti koncentračného tábora nachádzala vzťah k samej sebe a hľadala svoje bezpečné miesto v spoločnosti.Američanka Virginia Cleo Andrews je autorkou románu Kvety v podkroví. Prvá časť opisuje na základe skutočných udalostí osudy štyroch súrodencov v povojnovom období v Spojených štátoch amerických, ktorým sa po smrti otca zásadne zmení životná situácia. Ich matka, krásna, šarmantná žena sa po náhlom úmrtí manžela ocitne bez prostriedkov a rozhodne sa vrátiť do domu svojich nesmierne bohatých rodičov. Aby urovnala starý konflikt, zatají pred prísnym, chorľavým otcom svoje deti. Malé dvojičky a dvaja dospievajúci súrodenci, Chris a Cathy, prežívajú svoje detstvo v podkroví luxusného domu, zavretí pred svetom, bez možnosti vyjsť na čerstvý vzduch a bez akýchkoľvek kontaktov s inými ľuďmi.Krvavé spomienky je názov trileru z dielne americkej autorky Sandry Brown. Ambiciózna televízna reportérka Kerra Baileyová chce hviezdnu kariéru odštartovať exkluzívnym rozhovorom s legendárnym majorom Franklinom Trapperom, ktorý sa pred štvrťstoročím preslávil hrdinským činom pri bombovom útoku v Dallase. Ibaže major sa pred časom stiahol do ústrania a úplne prestal komunikovať s médiami. Kerra požiada o pomoc jeho syna, súkromného detektíva a bývalého agenta federálneho úradu pre výbušniny. Johnovi Trapperovi sa nepáči, že Kerra sa zahráva s ohňom a vystavuje seba aj jeho rodinu nebezpečenstvu. Mladá reportérka tvrdohlavo ide za svojím, netuší ale, že tým prebudí spiacu hrozbu, ktorá môže mať pre všetkých fatálne následky.Christina Dalcherová je autorkou spoločenského románu Vox. Doktorka Jean McClellanová, uznávaná vedkyňa, sa o politiku nikdy nezaujímala, preto prichádzajúcu zmenu nepostrehla. Keď vláda vyhlásila, že ženy smú vysloviť najviac sto slov denne, neverila tomu. Všetkým ženám a dievčatám bez rozdielu veku postupne nasadili na ruku náramok, slovomer. Ak prekročia povolený limit, zasiahne ich neznesiteľný elektrický výboj. Ženám zakázali pracovať, vzdelávať sa, združovať. Presadzuje sa patriarchálny systém, kde každý pozná svoje miesto. Od žien sa očakáva, že povedú domácnosť a budú oddanými, poslušnými manželkami. Predtým priemerná osoba hovorila šestnásť tisíc slov denne, teraz majú ženy nárok iba na pár desiatok. Umlčali ich. Tým sa to však neskončilo.