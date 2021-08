Na Pustom hrade sa chystá kráľovská svadba, návštevníci si užijú stredovekú atmosféru

Priblíženie histórie regiónu

Možnosť prenocovania na hrade

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poslednú augustovú sobotu otvorí svoje brány Pustý hrad nad mestom Zvolen pre každého, kto bude chcieť byť súčasťou „kráľovskej svadby“.Ako informovala špecialistka destinačného marketingu neziskovej organizácie Rozvojová agentúra BBSK Zuzana Jóbová , návštevníci si užijú stredovekú atmosféru od rána až do večera a vďaka jedinečnému zážitku dokonca niektorí aj v noci. Kráľovská svadba sa uskutoční 28. augusta na dolnom Pustom hrade vo Zvolene.Dcéra kráľa Bela IV. Konštancia si na Pustom hrade pri Zvolene zobrala za manžela Danila, syna haličského kniežaťa Leva. Udialo sa tak v roku 1247 a stane sa tak opäť aj toto leto. Cieľom je prostredníctvom tejto udalosti priblížiť verejnosti históriu regiónu, stredovekú svadbu a predstaviť aj bežný život na hrade v 13. storočí.Tohtoročnou novinkou bude možnosť prenocovania na Pustom hrade z piatka 27. do soboty 28. augusta. Pôjde o samostatný predajný zážitok, ktorý je možné zažiť len počas Kráľovskej svadby. „Tí, ktorí si tento jedinečný zážitok zakúpia, získajú výnimočnú príležitosť preniesť sa na jeden deň do dôb rytierov a stať sa súčasťou kráľovskej svadby,“ uviedla Jóbová s tým, že viac informácií nájdu záujemcovia na stránke www.zahoramizadolami.sk. Reprodukcia kráľovskej svadby na Pustom hrade sa uskutočnila po viac ako 750 rokoch prvýkrát minulý rok. Prilákala vtedy takmer tisícku divákov, hoci prípravu podujatia ovplyvňovali protipandemické opatrenia. Úspech podujatia primal organizátorov k rozhodnutiu spraviť z Kráľovskej svadby tradičné podujatie na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji.