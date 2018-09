Na Račianskom vinobraní sa cez víkend pokúsia o svetový rekord

Slovák Milan Roskopf, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Na Račianskom vinobraní v Bratislave, ktoré sa začína v piatok a potrvá do nedele (16.9.) sa pokúsia o svetový rekord v silovo-vytrvalostnom žonglovaní v podaní Milana Roskopfa. Ten je okrem troch certifikovaných zápisov v Guinnessovej knihe rekordov aj držiteľom viac ako 50 svetových rekordov v najrôznejších žonglérskych disciplínach. O ďalší svetový rekord sa pokúsi v sobotu (15.9.) o 18.45 h v amfiteátri v Knižkovej doline.informovala TASR hovorkyňa mestskej časti Rača Eva Miklánková. Za 100 sekúnd by mal podľa jej slov urobiť 300 nadhodení, čo pri päťkilogramových guliach predstavuje celkovo nadhodenú hmotnosť 1,5 tony železa. Roskopfov pokus o rekord na Račianskom vinobraní sa bude konať priamo pod dohľadom komisárov.Račianske vinobranie ponúka od piatka do nedele bohatý program pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Chýbať nebude ponuka tradičného jedla či originálnych račianskych vín a burčiakov. V rámci hudobného programu vystúpia skupiny ako napríklad Horkýže Slíže, Para či Lavagance.V sobotu sa o 14.30 h bude konať alegorický sprievod od Družstevného domu Račan do amfiteátra v Knižkovej doline, kde bude priamo na pódiu vyhodnotenie súťaží Račianskeho vinohradníckeho spolku, konkrétne súťaž o najkrajší a najväčší strapec muštových a stolových odrôd hrozna a súťaž o najlepší burčiak.