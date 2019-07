Na rakúskom zámku Eckartsau možno spoznať zánik monarchie v slovenčine

Zámok Eckartsau, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Bratislava/Eckartsau 1. júla (TASR) – Expozíciu Cisár bez koruny – kronika poslednej rozlúčky v rakúskom zámku Eckartsau neďaleko Bratislavy možno absolvovať so slovenským sprievodcom. Týka sa konca vyše 600-ročnej dynastie najstaršieho vládnuceho rodu v Európe Habsburgovcov a zániku rakúsko-uhorskej monarchie." uviedla pre TASR sprievodkyňa Mária Gajdoš.Zároveň dodala, že vlani návštevnosť Slovákov predstavovala desať percent. Tiež pripomenula raritnú hodinu dejepisu ôsmakov z Prahy. Tých pozvali na základe pri zámku nájdeného balónu s písomným odkazom, ktorý priletel až z Prahy.Od minulého roka je sprístupnená nová výstava s názvom Karol & Zita – V tieni histórie, ktorá podrobnejšie dokumentuje obdobie rokov 1887 až 1922. Bol to záver 68-ročnej vlády cisára Franza Jozefa, komplikované riešenie následníctva trónu, ku ktorému sa cisár Karol dostal neplánovane. Atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve (1914) mal preňho a manželku Zitu dvojaký vplyv. Udalosti ho posunuli k legitímnemu následníctvu na trón j viedli k vyhláseniu vojny medzi Rakúsko-Uhorskom a Srbskom, ktorá sa rozšírila do Európy i mimo nej.Rakúsko so spojencami prehralo prvú svetovú vojnu a v novembri 1918 opustil cisár Karol s rodinou Viedeň. Ako poslední vládcovia Habsburgovcov sa presťahovali do zámku Eckartsau, kde čakali na medzinárodný vývoj udalostí i svoj osud. Ten sa spečatil 13. novembra 1918, keď Karol potvrdil posledný štátny dokument - odstúpenie z vlády v Uhorsku. Pre neho to znamenalo odchod do exilu. Táto expozícia aj interaktívna prírodná výstava Prechádzanie divej zveri sú voľne prístupné.Okrem koncertov a iných letných podujatí je návštevníkom k dispozícii 27 hektárový zámocký park. Ten plynule prechádza do Národného parku Dunajské lužné lesy." dodala sprievodkyňa.