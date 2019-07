Na rakúskom zámku Schloss Hof bude v auguste Veľká prázdninová zábava

Areáli zámku Schloss Hof. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) – Objavovať a vyskúšať si nové veci, byť v blízkosti zvieratiek, ako aj inú zábavu môžu zažiť i slovenské deti v areáli rakúskeho barokového zámku Schloss Hof neďaleko Bratislavy. Od 3. augusta do 1. septembra je tam plánovaná Veľká prázdninová zábava.informuje sprievodkyňa na zámku Annamária Dudášová.Pečenie koláčikov, sadenie kvetov, vyrezávanie umeleckých diel z ovocia a zeleniny, tvorba z plste a iné aktivity môžu deti hravo absolvovať. Okrem denných popoludňajších tvorivých dielni v centre Bäkenhof majú k dispozícii ďalší program.Iné poznatky ponúkajú workshopy Parochne-vejáre-menuet, Veselo so zvieratkami či prezliekanie sa do historických kostýmov. V podobe divadelných hier spoznajú Rozprávkové príbehy v sprievode hudby, Žabieho princa, Gašparka na statku či Bájne príbehy z Dunajských luhov. Tiež môžu zažiť show plnú kúziel a prekvapení, muzikál s možnosťou zapojiť sa i spoznať hudbu Mozarta a Vivaldiho pre deti.