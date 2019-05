Na rakúskom zámku Schloss Hof možno Deň matiek osláviť piknikom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 10. mája (TASR) – Na rakúskom zámku Schloss Hof neďaleko Bratislavy bude v nedeľu (12. 5.) špeciálny program pri príležitosti Dňa matiek.Podľa zámockej sprievodkyne Annamárie Dudášovej je to ďalšia príležitosť pre celé rodiny užiť si pohodu a relax v rozkvitnutej barokovej záhrade so zátišiami alebo spoznať históriu z čias princa Eugena Savojského a Márie Terézie v honosných zámockých interiéroch, v ktorých sú každú nedeľu prehliadky v slovenskom jazyku. K dispozícii je tiež moderná mimoriadna výstava s názvom Hra s jedlom, ktorá okrem tohto zámku je inštalovaná aj na vedľajšom Niederweiden.V nedeľnom programe zaznie v slávnostnej zámockej sále koncert v podaní Filharmónie Marchfeld. Neskôr na piatej záhradnej terase si možno v tôni gaštanov v sprievode jazzovej hudby užiť piknik s vlastným občerstvením. Nebudú chýbať jazdy na koči s konským dvojzáprahom ani vystúpenie artistov.V detskom a rodinnom svete Bäckenhof sú pre malých návštevníkov pripravené hravé aktivity - zábava s bublifukom, maľovanie na tvár, pečenie keksíkov v tvare srdca a iná tvorba darčekov pre mamy."Od 13.00 do 15.00 hodiny majú deti možnosť vytvoriť s bielym barokovým oslíkom tím a absolvovať dobrodružný parkúr, ktorý preverí ich šikovnosť. Jazdiť na poníkoch môžu od 14.00 do 16.00 hodiny," informuje sprievodkyňa.Ďalším podujatím v zámockom areáli Schloss Hof budú Dni záhrad (30. 5. – 2. 6.) s pestrou ponuka stánkov s dekoráciami, sadenicami i náradím. Slávnostnú sálu zaplní výstava kvetinových dekorácií. Bude aj výmenná burza rastlín, záhradné koncerty a ďalší program pre deti aj dospelých.