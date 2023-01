Na regionálny rozvoj poputujú v novom programovom období asi dve miliardy eur. Regióny sami rozhodnú, načo ich použijú

Nepôjde sa cez dopytové výzvy

Rady partnerstva a kooperačné rady

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Regióny budú môcť určiť, načo použijú približne dve miliardy eur z prostriedkov Európskej únie v novom programovom období 2021 až 2027.Ako informoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Za ľudí ), eurofondy použijú prvý raz na regionálny rozvoj.„Regionálny rozvoj je pre nás veľmi dôležitý a historicky prvýkrát ideme priamo do regiónov dať viac ako dve miliardy eur. To znamená, nie cez dopytové výzvy, že ministerstvá niečo vypíšu, ale priamo regióny rozhodnú, kde tie peniaze chcú použiť,“ uviedol Velič.Regióny podľa neho najlepšie vedia, ako ich použiť. „Na jednej strane im dávame jasný rozpočet, dávame im aj slobodu rozhodovať o týchto veciach aj pomoc v regiónoch,“ podotkol s tým, že je to priama pomoc.Rezortný štátny tajomník považuje za ďalšiu pomoc regiónom vytvorenie rád partnerstva a kooperačných rád, ktoré podľa neho budú priamo v podstate manažovať 26 subjektov - osem krajov a osemnásť udržateľných mestských rozvojových sídiel.„Máme osem žúp, ktoré dostanú svoje alokácie, a osemnásť mestských jadier, sú to v podstate mestské celky nad 40-tisíc obyvateľov, ktoré si budú rozhodovať o svojich rozpočtoch,“ dodal Velič. Regióny by podľa neho aj ministerstva mali byť hlavným pilierom Slovenska.