Na rekonštrukciu budovy Najvyššieho trestného súdu nedostali peniaze, od rezortu financií žiadajú takmer 5 miliónov

4.5.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR (NS) SR zatiaľ nedostal finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí. Informoval o tom NS SR a priblížil, že to vyplynulo z oznámenia návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Kancelárie NS SR na roky 2025 až 2027. Ministerstvo financií požadovanú sumu nezahrnulo.Najvyšší súd žiada od ministerstva financií sumu 4,8 milióna eur, a to pre vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorá by odštartovala plánovanú rekonštrukciu budovy na Župnom námestí. Ako NS SR spresnil, tieto prostriedky sú potrebné na pokryte prípravnej a projektovej fázy.Súťaž by mala nadviazať na už existujúcu štúdiu uskutočniteľnosti. Predseda NS SR Ján Šikuta verí, že v ďalších fázach tvorby rozpočtu bude žiadosti vyhovené. Vychádza tak z doterajšieho mimoriadne ústretového prístupu zo strany ministerstva financií a tiež rezortu spravodlivosti pri rokovaniach o rekonštrukcii.Šikuta si uvedomuje aktuálnu rozpočtovú situáciu, no vytvorenie funkčného sídla NS SR a zabezpečenie dôstojného výkonu súdnictva pre občanov je pre neho dlhodobou prioritou. NS SR a Kancelária NS SR aktuálne pôsobí v štyroch budovách.Budovy na Klobúčnickej a na Námestí SNP má kancelária vo svojej správe, a prenajíma si aj nebytové priestory na Panónskej ceste a na Zámockej ulici. Aktuálny stav považuje Šikuta za neudržateľný z pohľadu efektívnosti súdnictva a tiež z pohľadu vynakladaných verejných prostriedkov.