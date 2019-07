Na renováciu Notre-Dame je k dispozícii 38 miliónov eur

Interiér Notre Dame po požiari. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. júla (TASR) - Parížsky arcibiskup Michel Aupetit dnes oznámil, že na obnovu požiarom vážne poškodenej parížskej katedrály Notre-Dame je momentálne k dispozícii 38 miliónov eur. Uviedol to v pondelok vo vysielaní rozhlasovej stanice RTL.Francúzsky denník Le Figaro pripomenul, že francúzsky minister kultúry Franck Riester v polovici mája uviedol, že na obnovu katedrály bolo rozličnými darcami - fyzickými a právnickými osobami - prisľúbených približne 850 miliónov eur.Arcibiskup Aupetit dnes spresnil, že k dispozícii je reálne zhruba 38 miliónov eur. Dodal, že to, čo má arcidiecéza, je asi desať percent finančných darov už získaných prostredníctvom štyroch nadácií.Rozdiel medzi objemom získaných darov a objemom peňazí, ktoré sú reálne k dispozícii, arcibiskup vysvetlil existenciou špeciálneho mechanizmu pre jednotlivcov a organizácie poskytujúcich veľké finančné dary na obnovu Chrámu Matky Božej. Tento mechanizmus podľa Aupetita neumožňuje rýchlo začať míňať peniaze.Francúzske médiá dodali, že príslušné úrady tento systém zaviedli s cieľom zaručiť využívanie finančných prostriedkov na určený účel.Arcibiskup informoval, že prvá časť renovačných prác vnútri chrámu stála štyri milióny eur, ktoré poskytlo združenie Friends of Notre-Dame. Ide o sumu, ktorá bola zozbieraná ešte pred požiarom a ktorou chceli darcovia pomôcť francúzskemu štátu pri renovácii štíhlej veže postavenej na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály.Aupetit nevedel v rozhovore uviesť, kedy sa v Notre-Dame uskutoční ďalšia omša. Prvá po ničivom požiari sa konala 15. júna a všetci prítomní museli mať na hlavách ochranné prilby.Silný požiar v katedrále Notre-Dame vypukol podvečer 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom pre reštaurovanie chrámu. Katedrála bola požiarom vážne poškodená: strecha nad hlavnou loďou sa prepadla dovnútra spolu so spomínanou vežou - sanktusníkom.Požiar ikonickej katedrály bol šokom pre celý kultúrny svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron následne prisľúbil obnoviť Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne. Katedrála Notre-Dame sa stavala v rokoch 1163 - 1345. Každoročne ju navštívi 14 miliónov ľudí.