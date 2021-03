Na samite EÚ budú rozhodovať o zákaze vývozu vakcín. Kto bude zastupovať Slovensko, je otázne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok 25. marca sa uskutoční samit Európskej únie (EÚ), nie je však známe, kto bude zastupovať Slovenskú republiku. „Netušíme, či Slovensko bude vo štvrtok na samite EÚ zastupovať Igor Matovič , E duard Heger alebo Andrej Babiš ,“ uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti poslanec NR SR Tomáš Valášek Valášek doplnil, že lídri sa určite stretnú a jednou z kľúčových tém bude, či zakázať alebo nezakázať vývoz vakcín z EÚ. „Slovensko by malo mať jasnú pozíciu, pretože ide o veľa: o to, či budeme mať dosť vakcín na očkovanie,“ zdôraznil poslanec.Ako ďalej uviedol, situácia sa nezlepšuje. AstraZeneca už avizovala, že od apríla do júna dodá iba 70 miliónov z pôvodne sľúbených 180 miliónov dávok, čo je necelých 40 percent. Predsedníčka Európskej komisie (EK) preto cez víkend spoločnosť AstraZeneca varovala, že buď dodajú vakcíny, ktoré sa zmluvne zaviazali dodávať...„inak máme možnosť zakázať vám vývoz z EÚ.“Valášek priblížil, že zákaz exportu z EÚ by spôsobil reťazovú reakciu, na ktorú by doplatili všetci zúčastnení. „EÚ má úplné právo pritvrdiť: dnes totiž nedostávame to, čo sme si objednali,“ skonštatoval poslanec.