Na samite G20 dosiahli USA a EÚ dohodu o urovnaní sporu týkajúceho sa ciel z Trumpovej éry

Spojené štáty a Európska únia sa dohodli na urovnaní diplomatickej roztržky týkajúcej sa ciel na oceľ a hliník. Udialo sa tak v rámci dvojdňového samitu skupiny G20 v talianskom Ríme, kde zavítal i súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden

31.10.2021 (Webnoviny.sk) -Problém medzi USA a EÚ nastal počas éry predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa , ktorý uvalil clá na oceľ a hliník z Európskej únie. Malo to vplyv na všetkých zainteresovaných - poškodilo to európskych výrobcov a zvýšilo náklady na oceľ pre americké spoločnosti. Európa následne odpovedala zvýšením ciel na americké motocykle, bourbon, arašidové maslo alebo džínsy.Ako uviedli americkí predstavitelia, clá nebudú zrušené úplne. Určité množstvo európskej ocele a hliníka však bude môcť vstúpiť na územie Spojených štátov bez preclenia. „Dokázali sme dosiahnuť dohodu, podľa ktorej EÚ zruší svoje odvetné clá na americký tovar,“ povedala ministerka obchodu Gina Raimondová s tým, že podľa dohody bude môcť vstúpiť do USA všetka oceľ vyrobená v Európe.Hostiteľ samitu, taliansky premiér Mario Draghi, v sobotňajšom vyhlásení vyjadril „veľkú spokojnosť“ s touto colnou dohodou. Povedal, že rozhodnutie USA a EÚ znamená „ďalšie posilňovanie už aj tak úzkych transatlantických vzťahov“.